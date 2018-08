Nokia 2.1 chính thức mở bán, giá 2,59 triệu đồng

Như PC World Vietnam từng thông tin, Nokia 2.1 là mẫu smartphone phổ thông từng được HMD Global giới thiệu tại thị trường Việt Nam lần đầu tiên chung với người anh em Nokia 3.1 hôm 10/7. Tuy nhiên, tại thời điểm trên, HMD Global chỉ công bố giá bán của mẫu smartphone Nokia 3.1.

Theo cập nhật mới nhất từ HMD Global, mẫu smartphone Nokia 2.1 nay đã chính thức được lên kệ với mức giá 2,59 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, Nokia 2.1 có các tùy chọn phiên bản màu là Xanh/Đồng, Xanh/Bạc và Xám/Bạc.

Với Nokia 2.1, HMD Global đã nâng cấp lên loa stereo và tăng kích thước màn hình lên mức 5,5 inch. Không chỉ vậy, Nokia 2.1 còn được nâng cấp lên BXL Qualcomm 425 hứa hẹn tăng 50% hiệu suất giúp mang lại trải nghiệm mượt mà hơn trong các tác vụ hằng ngày. Đáng chú ý là HMD Global cũng khẳng định Nokia 2.1 có thể cho thời gian dùng pin đạt mức 2 ngày nhờ thiết kế phần cứng tối ưu kết hợp với phần mềm Android 8 Oreo (phiên bản Go) và pin dung lượng 4.000mAh.

Được thiết kế dành cho thiết bị có lượng RAM 1 GB trở xuống, Android Oreo (Go Edition) cũng mang đến nhiều ứng dụng từ Google nhưng được thiết kế chạy mướt hơn cũng như tốn ít dữ liệu hơn. Android Oreo Go được tối ưu hóa để nhanh và mượt mà với các ứng dụng như tìm kiếm web, Google Maps, Go, YouTube Go vàTrợ lí ảo Google cho Android (phiên bản Go), giúp người dùng gửi tin nhắn nhanh hơn, gọi điện thoại, đặt báo thức và làm các công việc khác đơn giản hơn bằng cách sử dụng giọng nói.

Với lượng ứng dụng cài sẵn ít hơn cũng như nhẹ hơn, trên Android Oreo (phiên bản Go), bạn có thể có dung lượng trống nhiều gấp 2 lần so với hệ điều hành Android Nougat. Tất cả các chiếc điện thoại thông minh của Nokia đều không có các ứng dụng của nhà cung cấp, không thay đổi giao diện hay cài thêm các ứng dụng không cần thiết vào điện thoại bạn, sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm một phiên bản Android nguyên bản. Android Oreo (phiên bản Go) cung cấp những trải nghiệm mượt mà và nhanh chóng, đảm bảo thiết bị của bạn sẽ được cập nhật tính năng bảo mật mới nhất, bao gồm cả Google Play Protect, một tính năng giúp thiết bị, dữ liệu và ứng dụng của bạn luôn an toàn.

Theo PCWorld VN.