Galaxy Note 9 “so găng” iPhone X

Thiết kế và màn hình

Đây là 2 thiết bị hiện đại, thời trang với màn hình lớn sát viền, trong đó X có viền cực mỏng xung quanh màn hình, trong khi Note 9 hầu như không có bất cứ thứ gì 2 bên. Sự khác biệt ở màn hình chính là iPhone X đi kèm notch phía trên, trong khi Samsung chỉ đơn giản là thu nhỏ bề dày của viền.

iPhone X là chiếc smartphone có màn hình đẹp nhất iPhone từng sở hữu. Với công nghệ màn hình OLED được sản xuất bởi Samsung kết hợp bí quyết của Apple trong việc tinh chỉnh tái tạo màu sắc, thật dễ dàng để nhận ra màn hình iPhone X cho chất lượng màu sắc chân thực.

​So với iPhone X, màn hình của Galaxy Note 9 có kích thước lớn hơn, ở mức 6,4 inch. Công nghệ màn hình Super AMOLED mới nhất từ Samsung cho hình ảnh tươi sáng hơn.

Ngoài ra, nhược điểm của iPhone X là không hỗ trợ bút stylus vốn tạo nên thương hiệu của Galaxy Note, bất chấp Apple cũng đã tung Pencil cho iPad Pro. S Pen mới của Note 9 hỗ trợ Bluetooth Low-Energy (BLE) và có thể được làm điều khiển từ xa.

Bộ đôi này cũng có chức năng chống thấm nước, nhưng Samsung lại tốt hơn với bảng xếp hạng IP68 thay vì IP67 trên iPhone X, điều này giúp Galaxy Note 9 chịu độ sâu dưới nước đến 30 mét trong nửa giờ, còn iPhone X chỉ trong nửa giờ ở độ sâu 1,5 m.

Thông số và tính năng

Màn hình của Note 9 lớn hơn đáng kể (6,4 inch so với 5,8 inch) và sắc nét hơn (516 ppi so với 458 ppi). Tuy nhiên, điểm ảnh lớn không có ý nghĩa khi nhìn vào màn hình giữa Galaxy Note 9 và iPhone X. Dẫu sao màn hình lớn khiến Note 9 lớn hơn và nặng hơn so với iPhone X.

Hiệu năng của iPhone X thường cao hơn so với Galaxy Note 9 dù có RAM thấp hơn

Galaxy Note 9 có mức RAM 6 GB nhiều hơn so với 3 GB của iPhone X. Nó cũng đi kèm chip 8 lõi với 4 lõi hiệu suất cao và 4 lõi tiết kiệm điện năng. Trong khi đó iPhone X trang bị chip có 6 lõi xử lí, với 2 lõi hiệu năng cao. Về lí thuyết, Note 9 có vẻ ấn tượng hơn nhưng trong thực tế điểm chuẩn của iPhone X lại được đánh giá là không hề thua kém Note 9 ở trong mọi bài thử nghiệm.

Cả hai điện thoại có camera 12 MP với ống kính kép ở phía sau cho trải nghiệm chụp chân dung, zoom quang và cung cấp hình ảnh tuyệt vời. Chúng có camera selfie 8 MP, tuy nhiên điểm nổi bật của iPhone X là camera TrueDepth mang đến lựa chọn hấp dẫn hơn, bao gồm Animoji (dù Galaxy Note 9 có AR Emoji) và quan trọng là Face ID hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt được đánh giá là tốt nhất hiện nay.

Phần mềm

iPhone X đi kèm hệ điều hành độc quyền từ Apple và chợ ứng dụng liên quan, trong khi Galaxy Note 9 chạy Android của Google cùng chợ ứng dụng chính Google Play Store. Đây là 2 yếu tố quan trọng giúp phân biệt giữa người mua iPhone X và Galaxy Note 9.

Hệ điều hành cũng là một phần trong quan trọng khi chọn mua sản phẩm

iPhone X chạy iOS 11 và sẽ cập nhật lên iOS 12 miễn phí khi nó phát hành vào tháng 9, đó là nền tảng mà nhiều người mong muốn với giao diện thân thiện cùng lựa chọn ứng dụng được sắp xếp với các tính năng bảo mật và quyền riêng tư.

Còn với Galaxy Note 9, đó là phiên bản Android 8.1 Oreo - cũng là một hệ điều hành tuyệt vời và hiện có số lượng ứng dụng dồi dào do nhiều nhà lập trình tạo ra.

Bên cạnh đó, Galaxy Note 9 còn có một tiện ích rất độc đáo là DeX - một trong những tính năng thú vị và mới lạ nhất có trên một smartphone. Nó xuất hiện lần đầu tiên trên Galaxy S8 và S8+ vào năm 2017, mang lại rất nhiều sự quan tâm. Phụ kiện này cho phép bạn biến Galaxy của mình thành một máy tính để bàn khi kết nối với bàn phím và một con chuột. Trải nghiệm với nó cho phép bạn tương tác đa nhiệm như trên máy tính để bàn.









Theo Thanh Niên.