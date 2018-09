Quá khó để gọi đúng tên iPhone 2018

Khi Apple giới thiệu chiếc iPhone X vào tháng 9 năm ngoái, ngay lập tức nó đã trở thành một sản phẩm khác biệt hoàn toàn so với những mẫu máy còn lại từ ngoại hình cho đến tên gọi. Công ty đã bỏ qua cái tên iPhone 9 và sử dụng hệ thống số La Mã để đặt tên cho sản phẩm.

Apple cũng vừa công bố sẽ ra mắt thế hệ iPhone 2018 vào 12/9 sắp tới. Các tin đồn cho rằng hãng sẽ phát hành 3 mẫu iPhone khác nhau nhưng chúng sẽ có kiểu dáng tương tự iPhone X và đều được trang bị cảm biến Face ID. Vậy Apple sẽ đặt tên 3 thiết bị này như thế nào?

Chu kì 'S'

Năm ngoái, Apple đã phá với đi chu kì "S" của riêng họ. Theo đó, khi một chiếc iPhone mới ra mắt với thay đổi lớn về thiết kế, năm tiếp theo công ty sẽ sử dụng lại thiết kế đó và nâng cấp các tính năng cũng như bổ sung hậu tố "S" ở tên của sản phẩm.

Nếu như theo chu kì đó, 2 mẫu iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ phải có tên gọi iPhone 7S và iPhone 7S Plus, nhưng thực tế Apple đã không làm vậy. Ngoài 2 chiếc iPhone 8, 8 Plus với thiết kế cũ, Apple đã ra mắt iPhone X (mười) và bỏ qua thế hệ iPhone 9.

Theo 9to5mac, Apple sẽ trở lại với chu kì "S" trong năm nay. iPhone 2018 sẽ có 3 phiên bản gồm 2 mẫu máy sử dụng màn hình OLED 5,8 inch và 6,5 inch có tên gọi là iPhone XS. Trong khi đó, chiếc iPhone thứ 3 sử dụng màn hình LCD 6,1 inch hiện vẫn chưa được tiết lộ tên gọi chính thức.

Tuy nhiên theo CNet, đa số người dùng đều đang gọi sai tên "iPhone 10" thành "iPhone X". Việc bổ sung thêm hậu tố "S" sẽ càng khiến tên gọi của sản phẩm trở nên phức tạp.

Khi này, chiếc "iPhone Mười S" của Apple có thể được gọi với cái tên hoàn toàn khác như "iPhone XSs" hoặc "iPhone Mười Ss". Dù gọi với cái tên nào chúng cũng vô cùng rắc rối và khó nhớ.

iPhone X Plus, iPhone X Light và iPhone X mới?

Một trường hợp khác, Apple có thể sẽ duy trì cái tên "iPhone X" trên các mẫu iPhone 2018. Theo Bloomberg, mẫu iPhone 6,5 inch có thể sẽ có tên gọi "iPhone X Plus", đây là cách gọi đơn giản nhất dành cho các thiết bị màn hình lớn mà các hãng thường sử dụng.

Việc đặt tên cho iPhone 2018 không đơn giản, đa số người dùng đều đang gọi sai tên của iPhone X.

Bên cạnh đó, mẫu iPhone 5,8 inch 2018 sẽ được gọi với cái tên đơn giản hơn là "iPhone X mới". Tuy nhiên, mẫu iPhone 6,1 inch vẫn chưa có tên gọi thích hợp.

Một số tin đồn trước đây cho rằng máy sẽ có tên gọi iPhone 9 vì nó được coi là dòng "cấp thấp" so với hai mẫu máy còn lại với những cắt giảm về phần cứng như chỉ sử dụng màn hình LCD và được trang bị 1 camera. Vì thế, một số chuyên gia cho rằng máy sẽ có tên "iPhone X Light". Tuy nhiên cách đặt tên này hoàn toàn không giống với phong cách của Apple.

Chỉ đơn giản là iPhone X

Ngoài ra, Apple cũng có thể vẫn gọi thế hệ iPhone 2018 là iPhone X nhưng sẽ kèm theo kích thước màn hình để phân biệt chúng như iPhone X 5,8 inch, iPhone X 6,1 inch và iPhone X 6,5 inch.

Với cách đặt tên này, Apple đã có thể dễ dàng phân biệt 3 mẫu máy thuộc thế hệ iPhone mới nhưng chúng lại khá thô và dài dòng.

Apple có thể sẽ đặt tên iPhone theo kích thước màn hình tương tự cách làm trên iPad và MacBook.

Trên thực tế, Apple đã áp dụng cách đặt tên này cho các sản phẩm bao gồm iPad và MacBook của hãng nên không loại trừ khả năng, công ty sẽ áp dụng cách đặt tên này cho thế hệ iPhone 2018.

Ngày 12/9 Apple sẽ công bố thế hệ iPhone 2018 của hãng và người dùng có thể chờ đợi xem công ty giải quyết vấn đề tên gọi như thế nào.

Theo Zing.