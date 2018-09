iPhone Xs Max sẽ là phiên bản iPhone tốt nhất

Nguồn tin từ 9to5Mac cho biết Apple có kế hoạch sử dụng tên gọi iPhone Xs Max cho mẫu OLED 6,5 inch, bên cạnh iPhone Xs kế nhiệm của iPhone X vào năm ngoái.

Việc sử dụng tên gọi iPhone Xs Max là một động thái bất ngờ khi Apple có truyền thống phân biệt các mô hình lớn với các mô hình nhỏ bằng việc thêm Plus vào tên phía sau kể từ phiên bản iPhone 6 ra mắt năm 2014, bao gồm iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus và 8 Plus. Về cơ bản, sự thay đổi từ Plus sang Max sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến sự tách biệt giữa dòng iPhone X với các dòng iPhone trước đó.

Nếu Apple thông qua tên này, sản phẩm sẽ được phát âm là iPhone ten-es Max, bởi iPhone X khi ra mắt được phát âm là iPhone ten. Tuy nhiên rất có thể nhiều người vẫn sẽ đọc tên gọi sản phẩm là iPhone ex-es Max.

Đặt phát âm tên gọi sản phẩm sang một bên, iPhone Xs Max có thể trở thành smartphone tốt nhất của Apple. Tất cả các mẫu iPhone Plus được phát hành cho đến nay đều có lợi thế so với các phiên bản nhỏ hơn (như máy ảnh kép phía sau hoặc pin lớn hơn), nên không ngạc nhiên khi iPhone Xs Max cũng nhận rất nhiều sức mạnh vượt trội.

Theo Thanh Niên.