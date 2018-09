Giá trị “thanh lý” iPhone X sau 11 tháng ra mắt đang ở mức tốt nhất

Ngoài việc giữ lợi nhuận cho Apple ở mức cao, thiết kế toàn màn hình đầu tiên của iPhone X cũng đã mang lại giá trị đáng kinh ngạc cho người dùng nó, giúp sản phẩm đảm bảo một số yếu tố trong hoạt động của công ty.

Theo đó, ghi nhận từ công cụ rất tiện lợi để người dùng trao đổi thứ mà họ không muốn để đổi sang tiền mặt Music Magpie thì, nếu muốn đổi đời iPhone X để nâng cấp lên iPhone mới mà Apple ra mắt vào ngày 12/9 tới đây, sản phẩm chỉ bị mất 32% giá trị so với khi được phát hành lần đầu, có nghĩa thiết bị đã giữ được 68% giá trị ban đầu sau 11 tháng trên thị trường.

Khi so sánh với các sản phẩm cùng thời kì và thậm chí ra mắt sau đó, Music Magpie phát hiện iPhone 8 giảm 45%, iPhone 8 Plus giảm 43%, thậm chí dù mới chỉ phát hành được khoảng 4 tháng như bộ đôi Galaxy S9 và S9+ lại mất giá đến 46% và 48%. So sánh với các đời iPhone khác, iPhone X là sản phẩm giữ giá trị cao hơn bất kì sản phẩm nào khác.

Ngay cả iPhone Xs và Xs Max sắp chào đời, định giá iPhone X vẫn khá cao.

Vấn đề đáng kì lạ ở chỗ, trong 6 tháng đầu năm, giá trị của chiếc iPhone X khi bán lại mất đến 45%, con số cao hơn nhiều so với mức 32% mới nhất, đặc biệt trong bối cảnh mọi người có thể “đua nhau” lên đời iPhone Xs hay Xs Max mà Apple có thể ra mắt vào tháng 9 này. Việc không có nhiều thay đổi của iPhone Xs so với iPhone X có thể là lí do khiến các chủ sở hữu iPhone X chẳng muốn bán máy để “lên đời” nữa.

Theo Dân Việt.