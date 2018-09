Cặp iPhone Xs và iPhone Xs Max ra mắt hôm nay, bán ra ngày 21/09

Hiện tại, tất cả mọi người mới chỉ biết chính xác thời gian Apple “trình làng” sản phẩm mới của mình. Ngoài ra, phía nội bộ công ty vẫn chưa tiết lộ thời điểm ba thiết bị cầm tay “toàn màn hình” được bán ra. Mới đây, thông tin bị rò rỉ từ một "đối tác vận chuyển" của Ý đã hé lộ điều này.

Một nhà cung cấp dịch vụ nước này đã bí mật cảnh báo nhân viên của mình về khối lượng công việc cao hơn bình thường từ ngày 21- 27/09. Mặc dù tên của ba chiếc iPhone mới không được đề cập rõ ràng trong e-mail nội bộ nhưng khối lượng công việc tăng lên này được cho là có liên quan tới sản phẩm mới của Apple.

iPhone X năm ngoái khiến khách hàng chờ dài cổ.

Do đó, có thể nói, bộ ba iPhone Xs, iPhone Xs Plus (hoặc iPhone Xs Max) và iPhone Xc sẽ bắt đầu vận chuyển tại Ý từ ngày 21/09, sau 9 ngày được chính thức ra mắt - thứ tư ngày 12/09. Nếu điều này xảy ra, các đơn đặt hàng trước sẽ sẵn sàng vào thứ Sáu - ngày 14/09 và các thiết bị sẽ đến tay người dùng sớm hơn so với iPhone X năm ngoái.

Theo Dân Việt.