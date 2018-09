iPhone Xr là chiếc iPhone có pin “trâu” nhất từ trước tới nay

Đúng như hứa hẹn, bộ ba iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr đã được ra mắt và cùng tích hợp chip 7nm đầu tiên trên thế giới, tính năng Face ID cho tất cả các camera, thiết kế edge-to-edge chuẩn xu hướng. Vậy tuổi thọ pin của chúng thì sao?

Theo truyền thống, Apple không tiết lộ thông tin về dung lượng pin trên iPhone mới nhưng hãng này thường cung cấp số liệu thống kê hữu ích về tuổi thọ pin mà người dùng có thể mong đợi ở chúng.

iPhone Xr có tuổi thọ pin tốt nhất

Đây được xem là một tin tốt với những ai đang có ý định mua iPhone Xr. Mặc dù sự khác biệt là không lớn nhưng nó kéo dài hơn một chút so với iPhone XS Max. Cả iPhone Xr và iPhone Xs Max đều cung cấp tuổi thọ pin dài hơn một giờ so với iPhone 8 Plus - nhà vô địch pin “trâu” của Apple trước đây. Tuy rằng chúng chưa thể kéo dài thời lượng tới 2 ngày nhưng thành tích trên cũng được xem là khá ấn tượng.

Bảng thống kê thời lượng pin của các mẫu iPhone trên các bài kiểm tra.

Tất cả các iPhone được liệt kê ở phía trên, ngoại trừ cặp iPhone 7 năm 2016, đều hỗ trợ sạc nhanh với tốc độ 30 phút cho 50% pin. Tuy nhiên, để đạt được điều này, bạn cần mua bộ sạc nhanh riêng biệt vì bộ sạc đi kèm hộp có tốc độ chậm hơn nhiều. Thêm vào đó, trừ cặp iPhone 7, những thiết bị còn lại cũng hỗ trợ sạc không dây - một tính năng hữu ích.

Theo Dân Việt.