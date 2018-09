6 lí do thuyết phục bỏ qua iPhone Xs để chọn mua iPhone Xr

Không cần chi tiêu quá nhiều

Với iPhone XR mới, Apple đang sử dụng một số tính năng được yêu thích nhất của iPhone X, từ thiết kế toàn màn hình đến máy ảnh Face ID và Portrait Mode, nhưng lại giảm giá thành để người dùng dễ tiếp cận hơn.

Dĩ nhiên con số 17,41 triệu đồng không phải là rẻ, nhưng nó ít tốn kém hơn nhiều so với 999 USD (23,23 triệu đồng) của iPhone Xs và 1.099 USD (25,55 triệu đồng) của iPhone Xs Max, tuy có nhiều điều giống với các thiết bị cao cấp. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều lí do thuyết phục tại sao bạn có thể bỏ qua các thiết bị cầm tay đắt tiền để tập trung vào iPhone Xr.

Sử dụng iPhone Xr, bạn sẽ phải chấp nhận từ bỏ màn hình OLED và camera kép phía sau như iPhone cao cấp hơn, nhưng nó vẫn tích hợp chip di động nhanh nhất thế giới khi phát hành và chứa hàng tấn tính năng tuyệt vời khác. Hơn nữa, màn hình iPhone Xr lớn hơn đáng kể so với iPhone 8 Plus đã lỗi thời, cũng như iPhone X 5,8 inch.

Face ID vẫn được trang bị

iPhone Xr có chứa một notch - một xu hướng thiết kế yêu thích của điện thoại 2018. Chính sự hiện diện của notch đã mang đến một tính năng cao cấp khác được mong đợi trên iPhone Xs nhưng chi phí thân thiện hơn. Nó không còn độc quyền ở flagship 1.000 USD của công ty nữa, và hệ thống này hoàn toàn tương tự iPhone Xr.

Face ID trên iPhone Xr giống hệt iPhone Xs và Xs Max.

Về cơ bản, Face ID sử dụng tính năng nhận dạng 3D tinh vi để cho phép bạn mở khóa điện thoại của mình hoặc mua hàng đơn giản bằng cách nhìn vào nó. Face ID vẫn là giải pháp vượt mặt so với mở khóa 2D kém an toàn mà nhiều điện thoại Android đang có, vốn có thể bị đánh lừa bởi bức ảnh thông thường.

Có thể chụp ảnh Portrait với khả năng làm mờ

iPhone 7 Plus đã báo trước thời đại của bokeh (làm mờ nền), và nó khiến các iPhone cỡ nhỏ bị bỏ lỡ do sở hữu camera đơn. May mắn là iPhone Xr không buộc bạn vào những khả năng chụp ảnh yếu kém của camera đơn khi mà Apple đã tạo ra một phương pháp để đưa Portrait Mode vào iPhone Xr mà không cần ống kính thứ hai hoạt động. Dĩ nhiên đây không phải là điều đầu tiên mà Apple đạt được, bởi Google cũng đã làm được điều tương tự với Pixel 2, điều tương tự với một số nhà sản xuất Android khác.

Bạn có thể sử dụng iPhone Xr chụp ảnh Portrait mà không cần phải có camera kép.

Nhược điểm duy nhất với iPhone Xr đó là nó không có ống kính tele, do đó bạn sẽ không nhận được độ sâu một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể thao tác với các hiệu ứng bokeh sau khi chụp thông qua tính năng phần mềm mới có mặt trên cả 3 thiết bị cầm tay năm nay. Nhờ camera TrueDepth ở mặt trước, iPhone Xr cũng có thể chụp ảnh selfie với chế độ Portrait.

Chip xử lí mạnh mẽ

A11 Bionic trong iPhone 8, 8 Plus và X là một bộ xử lí tốt khi mà các bài test thực tế cho thấy nó vẫn vượt quá hiệu suất của chip Snapdragon 845 từ Qualcomm, được tìm thấy trong Galaxy S9, Note 9 và OnePlus 6. Nhưng iPhone Xr vẫn trang bị chip mạnh mẽ hơn nữa là A12 Bionic dựa trên quy trình sản xuất 7nm cũng có trên iPhone Xs và Xs Max.

Chip A12 Bionic được đánh giá là mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại.

Với sức mạnh của chip A12 Bionic, iPhone Xr không thể được coi là kém cỏi hơn bất kì thiết bị cầm tay hàng đầu nào khác đến từ Apple, ít nhất khi hiệu năng được quan tâm. Chip xử lí trên iPhone Xr có thể tiến hành các nhiệm vụ học máy theo thời gian thực, đảm bảo cung cấp một trải nghiệm nhanh chóng trên mô hình giá rẻ. Đó là lí do khiến bạn hoàn toàn có thể bỏ qua iPhone Xs để tiết kiệm ngân sách.

Cũng có thiết kế toàn màn hình

Điều này không có nghĩa iPhone Xr hay các smartphone khác của Apple sở hữu thiết kế không viền, bởi nó vẫn còn những viền xung quanh màn hình trên chúng. Tuy nhiên, chúng đã nhất quán mọi thiết kế xung quanh, tạo ra viền mỏng nhất có thể.

Màn hình 6,1 inch của iPhone Xr cũng có notch và dạng edge-to-edge.

Trong khi viền của iPhone Xr dày hơn một chút so với iPhone X nhưng chúng vẫn khá mỏng và duy trì tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Kết quả là một chiếc điện thoại có thiết kế gợi nhớ về iPhone X. Nếu bạn đánh giá cao thiết kế của iPhone X năm ngoái nhưng không thể biện minh cho việc chi tiêu số tiền lớn, iPhone Xr là giải pháp tốt hơn.

Màu sắc

Với số tiền hơn 20 triệu đồng, bạn vẫn chỉ có thể gắn bó với những màu sắc nhàm chán gồm Xám và Bạc trên iPhone Xs và Xs Max. Ngay cả dù là Vàng nhưng về cơ bản nó vẫn tương tự màu đã có trên iPhone 8 hay 8 Plus năm ngoái. Vì vậy nếu thực sự muốn một điện thoại có nhiều màu sắc năng động khác nhau, iPhone Xr chính là lựa chọn mà bạn có thể quan tâm, bao gồm từ cam san hô đến vàng và xanh nhạt. Apple thậm chí đã tung ra một sự lựa chọn của tai nghe Beats mới để phù hợp với những màu sắc dễ chịu này.

iPhone Xr là chiếc iPhone có nhiều tùy chọn màu sắc nhất trong lịch sử của Apple.

iPhone Xr được cung cấp tổng cộng đến 6 màu sắc khi nó được phát hành vào ngày 26/10, đáng chú ý là nó bao gồm cả phiên bản (PRUDUCT)RED mà Apple thường ra mắt vài tháng sau khi bản đầu tiên được phát hành. Đó là nhiều hơn bất kì iPhone trước đó, bao gồm cả iPhone 5c. Nếu bạn vẫn muốn có một cái nhìn giản dị hơn, các màu đen và trắng cũng có sẵn.

