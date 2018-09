Hàng “nóng” Nokia 7.1 Plus rò rỉ nhiều chi tiết quan trọng

Hình ảnh được cho là bảng điều khiển màn hình Nokia 7.1 Plus.

Theo rò rỉ mới nhất, Nokia 7.1 Plus sẽ có màn hình lớn 6,9 inch với độ phân giải 1080 x 2160 pixel, chip Snapdragon 710, camera selfie đơn, cảm biến tiệm cận ở 2 bên tai nghe cùng viền mỏng ở cạnh trái và phải của màn hình. Quan trọng hơn, nó sẽ không đi kèm notch giống như Nokia 6.1 Plus mà HMD ra mắt mới đây. Nó cũng có một cằm nhỏ ở phía dưới.

Bảng điều khiển mặt trước của Nokia 7.1 Plus được rò rỉ nói trên được đăng tải bởi một blogger tại Trung Quốc và giống hệt với những màn hình bị rò rỉ gần đây. Kích thước 6,9 inch là lớn hơn đáng kể so với 6 inch trên Nokia 7 Plus hiện tại.

Về cấu hình, Nokia 7.1 Plus đi kèm chip Snapdragon 710 tầm trung mới nhất của Qualcomm sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với Snapdragon 660 mà Nokai 7 Plus trang bị. Chiếc smartphone mới này cũng được cho là hỗ trợ sạc nhanh 18W.

Trước đó, HMD Global đã tung quảng cáo gợi ý về việc hãng sắp ra mắt một smartphone Nokia mới. Mặc dù trong hình ảnh quảng cáo không hiển thị màn hình ảnh điện thoại nhưng một hình ảnh khác cho thấy nó sẽ chứa tỉ lệ khung hình 19:9, gợi ý về sự hiện diện của notch. Vì HMD không xác nhận tên gọi chính thức của chiếc điện thoại Nokia sắp tới nên chưa rõ liệu nó có phải của Nokia 7.1 Plus hay không, bởi chi tiết notch là sự khác biệt giữa sản phẩm với hình ảnh rò rỉ nói trên.

Hình ảnh rò rỉ trước đây cho biết Nokia 7.1 Plus sẽ có notch?

Được biết, các tin đồn cho rằng Nokia 7.1 Plus sẽ ra mắt cùng với smartphone cao cấp Nokia 9, tuy nhiên Nokia 9 được ghi nhận sẽ bị trì hoãn phát hành đến tháng 2 năm sau, do đó không rõ Nokia 7.1 Plus cũng bị trì hoãn hay không.

Theo Dân Việt.