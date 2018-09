Với iPhone XS Max, fan Apple hẳn đều nhận thấy sản phẩm mới ra lò cơ bản vẫn không khác biệt nhiều so với người tiền nhiệm iPhone X từng giới thiệu. iPhone XS Max cũng được Apple sử dụng kết hợp vật liệu kim loại và kính. Máy cũng hoàn toàn không được trang bị Touch ID. Kể từ khi giới thiệu chiếc iPhone X, Apple đã khiến ít nhiều người dùng cảm thấy lo lắng vì không ít đánh giá cho rằng siêu phẩm khi đó rất nhạy cảm với các va chạm vật lí do rơi vỡ. Chi phí cho việc thay thế mặt lưng kính của chiếc iPhone Xkhi đó cũng khiến ít nhiều fan Apple phải ái ngại.

iPhone XS Max và người anh em iPhone XS xuất hiện gần đây cũng không phải là ngoại lệ. Chi phí cho việc thay thế mặt lưng kính khi chẳng may bị nứt vỡ được biết lên đến 599 USD. Như vậy, liệu iPhone XS Max có thực sự cứng cựa? May mắn là JerryRigEverything (JRE) mới đây đã đưa ra câu trả lời khá cụ thể qua nội dung video thử nghiệm độ bền chiếc iPhone XS Max do chính anh thực hiện và chia sẻ trên kênh Youtube của mình.

Qua nội dung video thử nghiệm độ bền mà JRE thực hiện, có thể nhận thấy iPhone XS Max có phần cứng cáp hơn. JRE đánh giá cao thiết kế thân máy bằng thép của chiếc iPhone XS Max vì không chỉ cứng cáp, giúp siêu phẩm này khó bị bẻ cong và còn ít bị trầy xước hơn so với kiểu thân máy vật liệu nhôm mà anh từng thử nghiệm.

Tuy nhiên, JRE cũng cho thấy iPhone XS Max cũng như những mẫu iPhone từng trải qua bài test độ bền trước đây đều trầy màn hình ở mức 6 thay vì ở cấp độ cao hơn, đồng nghĩa với việc màn hình được gia cố bằng vật liệu cứng hơn. JRE cũng khẳng định vật liệu kính mà Apple trang bị cho iPhone XS Max hoàn toàn không phải là sapphire vì cũng bắt đầu trầy khi anh thử độ cứng bằng công cụ tương đương mức 6 trong thang độ cứng Moh.

Theo PCWorld VN.