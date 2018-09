iPhone Xs và iPhone Xs Max cho tốc độ chơi game, lướt web siêu tốc

Hiện tại, iPhone XS và iPhone XS Max đã cho phép khách hàng đặt hàng trước với giá khởi điểm lần lượt từ 999 USD (tương đương 23,2 triệu đồng) và 1,099 USD (khoảng 25,5 triệu đồng), mang tới vô vàn những cải thiện hữu ích. Nhiều chuyên gia cho hay, bộ ba iPhone mới năm nay mạnh hơn nhiều so với iPhone X. Đặc biệt, cặp iPhone XS và iPhone XS Max còn mang đến trải nghiệm 4G LTE nhanh hơn.

Các bài kiểm tra mới nhất được thực hiện bởi SpeedSmart cho thấy bất kể người dùng sử dụng nhà mạng nào của Mỹ, tốc độ kết nối mạng của cả iPhone XS và iPhone XS Max vẫn tốt hơn đáng kể so với các phiên bản khác. Người dùng có thể mong đợi tốc độ tải xuống nhanh hơn gấp hai lần, tốc độ tải lên tăng 50% khi sử dụng thường xuyên.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt, Apple đã xác nhận rằng cả iPhone XS và iPhone XS Max đều hỗ trợ kết nối Gigabit LTE còn iPhone XR vẫn bị mắc kẹt với kết nối LTE Advanced cũ. Mặc dù trên thực tế, rất ít khi smartphone có thể đạt được tốc độ tối đa của một trong hai tiêu chuẩn kết nối LTE, ngay cả khi nhà mạng có thể cung cấp tốc độ như vậy.

Cặp iPhone đắt tiền hơn có khả năng kết nối không dây nhanh hơn.

Ngoài ra, tốc độ kết nối không dây được cải thiện còn được lí giải bởi một nguyên nhân khác – do hệ thống ăng-ten được nâng cấp. Giải thích từ phía 9to5Mac cho hay, cả iPhone XS và iPhone XS Max đều đi kèm với hệ thống 4 × 4 MIMO, một nâng cấp đáng kể so với 2 × 2 MIMO được tìm thấy trên tất cả iPhone 2017 và iPhone XR. Do đó, nếu cần sử dụng kết nối LTE có tốc độ cao thì cặp iPhone Xs và iPhone Xs Max thực sự phù hợp với bạn.

Theo Dân Việt.