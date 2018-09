Phát hiện sốc: Pin iPhone Xs và Xs Max thảm bại trước iPhone X

Theo thử nghiệm của Tom's Guide, iPhone Xs và Xs Max có thời lượng pin kéo dài 9 giờ 41 phút và 10 giờ 38 phút tương ứng. Trong khi iPhone Xs bị X cho hít khói thì Xs Max cũng chẳng khá hơn là bao, bởi iPhone X có thời lượng pin kéo dài 10 giờ 49 phút. Điều này trái ngược với tuyên bố của Apple, nơi công ty cho biết iPhone năm nay có thời lượng pin kéo dài hơn 30 phút và 90 phút tương ứng khi so sánh iPhone Xs và Xs Max với tiền nhiệm.

Cuộc thử nghiệm của Tom’s Guide được thực hiện bằng việc duyệt web không ngừng với độ sáng màn hình cố định 150 nits và sử dụng trên cùng một mạng di động để đảm bảo tính nhất quán.

Được biết trước đó, Apple quảng cáo iPhone Xs và Xs Max cho thời gian sử dụng internet kéo dài 12 giờ và 13 giờ tương ứng, dĩ nhiên nó sẽ còn thay đổi tùy thuộc vào khối lượng công việc chính xác. Dẫu vậy cũng khá ấn tượng với việc pin trên loạt iPhone Xs nhỏ hơn so với tiền nhiệm. Điều này là minh chứng cho thấy hiệu quả năng lượng của chip A12 Bionic trên loạt iPhone mới là khá tốt.

Khi so sánh với Galaxy Note 9, sản phẩm của Samsung có thời lượng sử dụng lâu hơn so với iPhone Xs khoảng 1 giờ 45 phút, nhưng Note 9 có pin 4.000 mAh lớn hơn nhiều so với mức 2.659 mAh của iPhone Xs. Pin của Xs nhỏ hơn so với pin 2.716 mAh tìm thấy trên iPhone X.

Ngoài iPhone Xs, tuổi thọ pin trên iPhone Xs và Xs Max cũng tụt hậu hơn khi so với các flagship Android khác từ dữ liệu so sánh của Tom’s Guide. Theo đó, OnePlus 6, Galaxy Note 9, Pixel 2 XL và P20 Pro đều có thời lượng pin dài hơn, trong đó P20 Pro kéo dài ấn tượng lên đến 14 giờ 13 phút, lâu hơn 3 giờ 35 phút so với iPhone Xs Max.

... nhưng kết quả không như vậy, thậm chí chúng còn bị các đối thủ bỏ khá xa.

Phần mềm có thể là một phần của vấn đề, và Apple có thể tiếp tục tối ưu hóa thời lượng pin của điện thoại thông qua các bản cập nhật. Bên cạnh đó, nguyên nhân cũng có thể bắt nguồn từ sự cố kết nối mạng Wi-Fi và dữ liệu di động như phát hiện gần đây, dẫn đến việc tiêu hao dung lượng pin của điện thoại tăng lên do hành vi cố gắng gửi/nhận dữ liệu liên tục khi tín hiệu không ổn định.

Theo Dân Việt.