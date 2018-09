Đổi điện thoại cũ lấy iPhone Xs Max 2 SIM mới

Người dùng có thể đem các đời máy iPhone 6S trở lên hoặc Galaxy Note 5, Galaxy S7 trở lên còn sử dụng được và đem đến Di Động Việt, hệ thống này sẽ thu lại các máy cũ theo khung giá đã định sau đó cho người dùng bù thêm chi phí để "lên đời" iPhone Xs/Xs Max.

Ví dụ, nếu đang dùng iPhone X 256 GB người dùng sẽ được thu lại với mức giá 18 triệu đồng, sau đó chỉ cần bỏ thêm phí chênh lệch để mua phiên bản iPhone Xs Max mới.

Theo anh Nguyễn Đạt - điều hành chuỗi bán lẻ didongviet.vn, hiện tại giá bán iPhone Xs/Xs Max đang về mức giá bình ổn do thị trường cung ứng sản phẩm đã khá ổn định. Chẳng hạn, giá bán iPhone Xs 64 GB chỉ còn 28,97 triệu đồng còn phiên bản iPhone Xs Max 64 GB còn 32,479 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản iPhone chính hãng dự kiến về Việt Nam vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới. Giá bán dự kiến của phiên bản iPhone Xs 64 GB là 29,99 triệu đồng còn phiên bản iPhone Xs Max 64 GB là 32,99 triệu đồng.

Với iPhone Xs, đây được xem là phiên bản nâng cấp của mẫu iPhone X. Cụ thể, máy vẫn giữ nguyên thiết kế như iPhone X với “tai thỏ” quen thuộc, màn hình Super Retina 5,8 inch, công nghệ OLED và độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel với mật độ điểm ảnh 458 ppi.

Trong khi đó, iPhone Xs Max là phiên bản có sự thay đổi nhiều khi dùng màn hình cỡ lớn lên đến 6,5 inch. Tuy nhiên, khi so sánh với iPhone 8 Plus cách đây một năm thì Xs Max lại có ngoại hình nhỏ gọn hơn và kích thước màn hình lớn hơn nhiều do nó được thiết kế tràn viền. Đặc biệt, sản phẩm này còn có thêm bản tùy chọn thiết kế 2 SIM dạng vật lí.

Theo Thanh Niên.