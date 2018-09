Tại sao iPhone Xr có thời lượng pin lâu nhất của dòng iPhone X mới?

Chiếc iPhone mà Apple có kế hoạch phát hành chính thức vào ngày 26/10 tới đây có thời lượng pin tốt nhất so với bất kì iPhone trước đó, mặc dù có giá bán phải chăng nhất trong dòng sản phẩm mới. Nhưng làm thế nào để Apple làm điều đó? Dưới đây là một vài phân tích đánh giá về sản phẩm.

Các hồ sơ rò rỉ gần đây đã phơi bày dung lượng pin cho từng mẫu iPhone mới, gồm 2.658 mAh cho iPhone Xs, 3.174 mAh cho iPhone Xs Max và 2.942 mAh cho iPhone Xr. Để so sánh, iPhone X có pin 2.716 mAh, iPhone 8 có pin 1.821 mAh và iPhone 8 Plus có pin 2.675 mAh.

Vì vậy, iPhone Xr có pin dung lượng lớn hơn so với X ban đầu, 8 và thậm chí cả 8 Plus. Đó là lí do tại sao Apple tuyên bố rằng máy có thể cung cấp thời lượng pin kéo dài hơn 90 phút với iPhone 8 Plus.

Nhưng theo Apple, thời lượng pin của Xr phù hợp với Xs Max trên hầu hết số lượng, và thậm chí vượt trội hơn ở những công việc khác, mặc dù có một pin nhỏ hơn. Ví dụ, Apple tuyên bố Xs Max nhận được 25 giờ đàm thoại, 13 giờ sử dụng Internet, 15 giờ phát lại video và 65 giờ phát lại âm thanh. Bằng cách so sánh, iPhone Xr phù hợp với tất cả những con số đó.

Nó có vẻ giống như một sự khác biệt nhỏ, nhưng thời lượng pin tốt hơn vẫn sẽ mang thời lượng pin tốt hơn - ngay cả khi đây là trường hợp lí thuyết tốt nhất. Mặc dù iPhone Xs và Xs Max đều có màn hình OLED hiệu quả hơn nhiều, nhưng iPhone Xr đi kèm màn hình LCD và được trang bị tiện ích quản lí tốt nhất cả hai mô hình khi nói đến việc sử dụng pin lí thuyết.

Màn hình không phải nhỏ nhất, pin cũng không phải lớn nhất nhưng thời lượng sử dụng pin của iPhone Xr là vô cùng ấn tượng.

Khi so sánh iPhone Xr với iPhone Xs và X năm ngoái, sản phẩm có pin lớn hơn, nhưng tại sao điều tương tự không xảy ra với iPhone Xs Max bởi có pin lớn hơn.

Để làm được điều đó, chúng ta phải xem xét kĩ hơn chính màn hình. Mặc dù có màn hình LCD sử dụng năng lượng như truyền thống, iPhone Xr sử dụng bảng điều khiển màn hình để tận dụng lợi thế đó và cải thiện thời lượng pin. Vậy làm thế nào? Đó chính là độ phân giải màn hình.

Trường hợp iPhone Xs Max, màn hình của nó có độ phân giải 2688 x 1242 (458 PPI), còn iPhone Xr có độ phân giải 1.792 x 828 (326 PPI). Điều này có nghĩa rằng mặc dù có một bảng điều khiển sử dụng nhiều năng lượng hơn, CPU và GPU không phải làm việc hết sức để đẩy dữ liệu vào các điểm ảnh trên màn hình.

Màn hình độ phân giải thấp chính là một trong những nguyên nhân khiến pin iPhone Xr được kéo dài.

Màn hình của iPhone Xr có thể so sánh với màn hình 1.334 x 750 của iPhone 8, có màn hình 326 PPI giống hệt nhau. Tuy nhiên nhờ có điểm ảnh lớn hơn, Apple đã có thể sử dụng pin lớn hơn gần 1.000 mAh so với iPhone 8, mặc dù nó chỉ lớn hơn một chút so với pin trong iPhone 8 Plus (khác biệt khoảng 300 mAh). Nhưng một lần nữa, nhờ vào PPI thấp hơn trong iPhone Xr so với 8 Plus - 326 so với 401 - nên Apple đã có thể đạt được thời lượng pin tốt nhất từng có trong iPhone.

Câu hỏi mà bạn phải tự hỏi là liệu bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về mật độ hiển thị hay không? Nghiên cứu chỉ ra rằng mắt người không thể phân biệt bất cứ điều gì vượt quá 300 PPI, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ những điểm ảnh thừa.

