Những ồn ào Apple phải đối mặt khi ra iPhone mới

Antennagate - lỗi mất sóng trên iPhone 4

Khi iPhone 4 ra đời, nhiều người than phiền về việc sóng quá yếu khiến thường xuyên bị rớt cuộc gọi, mặc dù Apple công bố sử dụng khung thép không gỉ để làm ăng-ten. Steve Jobs, CEO Apple khi đó, không thừa nhận mà thẳng thừng đổ cho người dùng cầm điện thoại không đúng cách, rồi sau đó lại xoa dịu bằng việc tặng các bộ case miễn phí.

Yellowgate - vàng màn hình trên iPhone 4s

Không ít người mua iPhone 4S phàn nàn về hiện tượng màn hình có độ tương phản kém, không sắc nét do bị ngả vàng, có thể thấy rõ khi đặt cạnh iPhone 4. Nguyên nhân của tình trạng này khá hài hước, đó là do Apple dùng một loại keo để kết dính các lớp màn hình iPhone. Thời gian kể từ khi dính keo tới lúc iPhone 4S được bán ra quá ngắn, khiến lớp keo chưa kịp khô, tạo nên hiện tượng ố vàng màn hình.

Thảm họa bản đồ Apple Maps trên iPhone 5

Năm 2012, Apple Maps trên iPhone 5 ra đời nhằm thay thế Google Maps trên các thiết bị iOS. Tuy nhiên, ứng dụng bản đồ này bị coi là "thảm họa" với những hình ảnh ma quái do lỗi xử lí đồ họa, hướng dẫn lái xe đi vào đường băng máy bay, những thị trấn bỗng nhiên biến mất...

Sản phẩm tệ đến mức Scott Forstall, khi đó là Phó chủ tịch phụ trách mảng phần mềm của Apple, phải ra đi. Trong khi đó, Tim Cook, CEO Apple, phải viết thư xin lỗi người dùng - hành động hiếm khi xảy ra ở Apple dưới thời Steve Jobs.

Bendgate - tình trạng dễ bị uốn cong của iPhone 6

Năm 2014, bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus nhận rất nhiều phản hồi không mấy tích cực về tình trạng "bendgate" - thiết bị dễ bị uốn cong khi đặt vào túi quần hoặc va chạm với lực không quá mạnh. Apple tuyên bố sản phẩm của họ "đảm bảo chất lượng", thậm chí mời báo chí đến xem dây chuyền sản xuất và kiểm nghiệm để chứng minh, nhưng sau đó các trường hợp uốn cong tiếp tục tăng.

Hai năm sau, iPhone 6 và 6 Plus gặp lỗi mới là "bệnh cảm ứng" (touch disease) - hiện tượng nhấp nháy màn hình hoặc "chết" cảm ứng. Một số kĩ thuật viên cho rằng "bệnh cảm ứng" xảy ra là do máy dễ bị uốn cong, tác động đến bo mạch. Nhưng Apple vẫn cho rằng nguyên nhân là do người dùng đánh rơi điện thoại nhiều lần.

Batterygate - Apple cố tình làm chậm iPhone cũ

Cuối năm 2017, một người dùng trên Reddit nhận thấy iPhone của mình và nhiều người khác chạy nhanh hơn hẳn sau khi được thay pin mới. Sau phát hiện trên, Apple thừa nhận cố tình giảm hiệu năng máy qua các bản cập nhật để giữ iPhone an toàn, tránh bị tắt đột ngột do pin chai, "đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng, bao gồm hiệu suất tổng thể và kéo dài tuổi thọ của thiết bị". Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây thực chất là hành động ép khách hàng phải đổi lên model iPhone mới.

Một lần nữa, Apple phải đưa ra lời xin lỗi, đồng thời triển khai chính sách thay pin chỉ với 29 USD (khoảng 700.000 đồng), so với giá cũ là 79 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), áp dụng từ đầu 2018.

Beauty Gate - camera iPhone Xs làm mịn da chủ thể

Sau khi bộ đôi iPhone Xs và Xs Max được bán ra, không ít người dùng bày tỏ sự không hài lòng rằng điện thoại mới của Apple bỗng dưng tự động sửa khuyết điểm trên làn da của chủ thể trong ảnh, tạo cảm giác thiếu tự nhiên. Một số người đoán đây là lỗi của iPhone Xs chứ không phải tính năng Apple chủ động thêm vào và gọi đó là "beauty-gate", tương tự với lỗi sóng "antenagate" hay lỗi dễ bị uốn cong "bendgate"...

Trang công nghệ AppleInsider cho biết Apple đang xem xét các đánh giá của người dùng và sẽ sớm đưa ra hướng xử lí. Dù vậy, việc làm mịn ảnh không phải vấn đề quá nghiêm trọng bởi nó còn tùy thuộc sở thích của mỗi người dùng.

Theo Số Hoá.