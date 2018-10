Vì sao A12 Bionic xem Snapdragon 845 của Qualcomm chỉ là “con tép”?

Trong vài năm qua, Apple đã quản lí để thiết lập kỉ lục mới với chip tùy chỉnh A-series được sử dụng trong iPhone và iPad. Với iPhone Xs Max, Xs và Xr năm nay, công ty đã giới thiệu chip A12 Bionic 7nm, được tuyên bố cải thiện hiệu suất 15% so với A11 Bionic năm ngoái.

Do Apple đã luôn quản lí để cung cấp hiệu suất chênh lệch trong khoảng 20-40% giữa chip mới và chip cũ nên con số 15% có vẻ khiêm tốn. Nhưng hóa ra nhóm tiếp thị của Apple cực kì bảo thủ trong tuyên bố của họ. Điều này đã được minh chứng thông qua bài test sâu sắc nhất được AnandTech thực hiện với iPhone Xs.

Thứ nhất, thật thú vị khi thấy rằng mặc dù A12 Bionic đóng gói lên đến 6,9 tỉ bóng bán dẫn so với 4 tỉ trên A11 Bionic nhưng kích thước khuôn chip nhỏ hơn - 83,27mm2 so với 87,66mm2. Điều này là do Apple thực hiện việc chuyển sang quy trình chế tạo 7nm mới của TSMC giúp cải thiện mật độ bóng bán dẫn tổng thể.

Xét về tần số, 2 lõi “Vortex” lớn bên trong A12 Bionic chạy ở xung 2,5 GHz so với 2,38 GHz trên A11 Bionic. Tuy nhiên, chỉ có một lõi CPU lớn có thể đạt đến tần số này, với tần số tổng thể giảm khi nhiều chip được yêu cầu chạy hết công suất. Đối với 4 lõi “Tempest” nhỏ hơn, chúng tiếp tục chạy với tốc độ tương tự như trên A11 Bionic: 1,6 GHz. Apple đã thực hiện một số thay đổi lớn đối với hệ thống bộ nhớ của A12 Bionic, cho phép các lõi CPU lớn hoàn thành các hoạt động với số chu kì ít hơn đáng kể, nhờ đó mang lại một cải tiến hiệu suất lớn.

iPhone Xs Max, Xs và Xr là những smartphone sở hữu chip A12 Bionic.

“Các lõi Vortex chỉ có xung nhịp tăng 5% so với lõi Monsoon nhưng độ trễ bộ nhớ L2 đã được cải thiện 29%, từ ~11,5ns xuống ~8.8ns. Có nghĩa là bộ đệm L2 mới của lõi Vortex bây giờ đã hoàn thành các hoạt động của nó với số chu kì ít hơn đáng kể”, AnandTech cho biết trong tuyên bố của mình.

Xét về hiệu quả năng lượng, A12 Bionic tiêu thụ ít điện năng hơn 12% so với A11 Bionic ở hiệu suất cao nhất của nó trong các tiêu chuẩn nhất định. Tuy nhiên hệ thống bộ nhớ được làm mới tiêu tốn rất nhiều điện năng khi được đẩy mạnh, khiến mức tiêu thụ điện năng tổng thể của nền tảng tăng lên. Vì vậy công suất trung bình của A12 Bionic cao hơn, đạt 3,64W so với ~3,36W của A11 Bionic.

Apple chỉ đơn giản là không có đối thủ cạnh tranh trong bộ phận chip di động, với các chip xử lí của Qualcomm và Samsung chậm hơn đáng kể. Nhìn chung, các lõi A12 Vortex mới và các cải tiến kiến ​​trúc trên hệ thống bộ nhớ của chip cung cấp cho chip mới của Apple một lợi thế hiệu suất cao hơn nhiều so với các tài liệu tiếp thị của Apple. SoC của Apple có hiệu suất năng lượng tốt hơn so với tất cả các SoC trên Android gần đây, với hiệu suất gấp đôi, thậm chí 3 lần nếu chúng ta bình thường hóa năng lượng được sử dụng.

Màn so kè giữa A12 Bionic và A11 Bionic.

Đối với GPU, khi Apple tuyên bố GPU 4 lõi cung cấp một cải tiến hiệu suất 50%. Theo AnandTech, GPU bên trong A12 - G11P - rất giống với GPU được tìm thấy bên trong A11. Tuy nhiên Apple đã thực hiện những cải tiến hiệu suất rất lớn bằng cách thêm vào bộ nhớ đệm, một sự thiếu sót đáng ngạc nhiên từ các GPU của công ty trong quá khứ.

Việc bổ sung tính năng bộ nhớ đệm cùng với một lõi GPU bổ sung dẫn đến GPU 4 lõi mới bên trong A12 Bionic vượt trội so với mọi GPU di động khác. Điều này bao gồm GPU Adreno 630 của Qualcomm được tìm thấy bên trong trên chip Snapdragon 845 có trên các thiết bị Android hàng đầu như OnePlus 6, LG G7... Trong một số trường hợp, cải thiện hiệu suất khi so sánh với iPhone X là hơn 75%.

Những cải tiến ở đây không chỉ vì những cải tiến vi kiến ​​trúc của GPU mà có thêm lõi, tất cả cùng với nút xử lí mới của SoC, cũng như bộ nhớ đệm mới nên mức tiêu thụ điện năng của DRAM bên ngoài đã giảm, một cái gì đó có thể đại diện từ 20-30% sức mạnh hệ thống trong băng thông công việc nặng 3D.

A12 Bionic giúp iPhone Xs và Xs Max bỏ xa các đối thủ.

Với cách mà Apple đã đẩy hiệu suất bằng các chip di động trong vài năm qua, có vẻ như chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy công ty tiết lộ một chiếc MacBook được trang bị chip A-series thay vì CPU của Intel.

Theo Dân Việt.