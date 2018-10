Nokia 5.1 Plus chính thức lên kệ tại thị trường Việt

Ngày 10/10, HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng, vừa chính thức ra mắt điện thoại Nokia 5.1 Plus tại thị trường Việt Nam. Nổi bật với khả năng vận hành mạnh mẽ, Nokia 5.1 Plus mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt đỉnh cũng như các tính năng chụp ảnh AI trong một thân máy vừa dễ sử dụng vừa phong cách cho người dùng.

Ông Kyler Tan – Giám đốc Điều hành HMD Global tại Việt Nam cho biết: “Với Nokia 5.1 Plus, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng một trải nghiệm về giải trí và chơi game tuyệt vời nhất. Việc chơi game trên điện thoại, xem những bộ phim yêu thích hay lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của người dùng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi sở hữu chiếc smartphone này với hiệu suất cao, tính năng chụp ảnh AI cải tiến và thiết kế thời thượng. Nokia 5.1 Plus sẽ là chiếc điện thoại mang hiệu năng mạnh mẽ nhưng giá thành lại rất hợp lí dành cho các tín đồ công nghệ”.

Nokia 5.1 Plus là một trong những chiếc smartphone với giá thành hợp lí nhất được trang bị chipset MediaTek Helio P60 cao cấp. Cấu hình máy mạnh mẽ được thiết kế dành riêng cho việc chơi game, xem video hay trải nghiệm đa ứng dụng một cách dễ dàng và mượt mà. Tính năng AI cải tiến được tích hợp vào chipset của Nokia 5.1 Plus cho phép chức năng nhận diện khuôn mặt được kích hoạt thông qua công nghệ deep-learning, đồng thời nâng cao chế độ chụp ảnh chân thực của máy.Cùng với việc trang bị các cảm biến cần thiết, người dùng có thể trải nghiệm game cũng như các ứng dụng mới một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, tính năng mở khóa bằng nhận diện gương mặt của Google (Smart Lock) và bảo mật vân tay cũng được trang bị sẵn trên chiếc smartphone này.

Với ống kính cảm biến chiều sâu của Nokia 5.1 Plus, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh mang phong cách chuyên nghiệp khi sử dụng chế độ xóa phông “bokeh” và chế độ chỉnh sáng khi chụp ảnh chân dung.

Camera kép phía sau có độ phân giải lần lượt 16MP/5MP đem lại sự ổn định và cân bằng khi quay video, đảm bảo những khoảnh khắc đặc biệt bên bạn bè và người thân sẽ luôn được ghi lại một cách sống động và hoàn hảo. Ngoài ra, chức năng tự động lấy nét sẽ giúp ảnh của người dùng trở nên chân thực và sắc nét hơn.

Nokia 5.1 Plus là chiếc smartphone tiếp theo gia nhập vào đại gia đình Android One được thiết kế bởi Google nhằm đem lại những trải nghiệm thông minh, nguyên bản và bảo mật nhất cho người dùng. Nokia 5.1 Plus sẽ luôn được cập nhật bảo mật hàng tháng trong 3 năm liên tiếp và cập nhật hệ điều hành trong 2 năm sau khi ra mắt.Với việc được chạy trên hệ điều hành Android Oreo, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm những tính năng mới nhất, bao gồm Google Lens, Ảnh-trong-ảnh cho hoạt động đa nhiệm, Google Play Instant để khám phá và chạy những ứng dụng với sự ổn định tối ưu cùng tính năng tiết kiệm pin như việc hạn chế sử dụng ứng dụng nền. Nokia 5.1 Plus cũng sẵn sàng để được cập nhật lên Android P.

Nokia 5.1 plus chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 10/10 với 2 phiên bản màu sắc: Đen Bóng và Xanh Bóng. Phiên bản màu Trắng Bóng sẽ chính thức lên kệ vào đầu tháng 11. Giá bán lẻ của Nokia 5.1 Plus tại Việt Nam là 4,790,000 VND.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2018 đến ngày 21/10/2018, khi chọn mua smartphone Nokia 5.1 Plus, khách hàng sẽ nhận được các chương trình khuyến mãi hấp dẫn: