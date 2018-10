Android 9.0 beta có mặt trên Nokia 6.1 Plus

Android 9 beta đã đến với người dùng Nokia 6.1 Plus

Theo PhoneArena, Giám đốc sản phẩm HMD Global Juho Sarvikas vừa viết lên Twitter của mình về kế hoạch triển khai nói trên. Đây như là bước đệm để công ty phát hành chính thức Android 9.0 Pie đến khách hàng Nokia 6.1 và 6.1 Plus vào tháng 10, trước khi đến với Nokia 8 và 8 Sirocco vào tháng 11.

Khá thú vị là, mặc dù Nokia 6.1 Plus đã bắt đầu thử nghiệm với Android Pie thì Nokia 7.1 mà HMD phát hành vào cuối tháng 10 vẫn chỉ chạy Android 8.1 Oreo khi phát hành, mặc dù cải tiến giao diện người dùng của Pie không khác nhiều so với tiền nhiệm. Nokia 6.1 Plus là mẫu smartphone đi kèm màn hình notch nhưng Google đã khéo léo gỡ bỏ.

Báo cáo ban đầu từ những người tham gia tải về phiên bản beta của Android Pie cho thấy điện thoại cho trải nghiệm mượt. Họ có thể đăng kí chương trình Nokia Beta Labs để cài đặt Android 9.0 trên thiết bị của mình.

Vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để chủ sở hữu Nokia 6.1 Plus được cập nhật hoàn toàn lên phiên bản mới, có nghĩa là nó có thể mất đến 1 hoặc 2 tháng, ngay cả khi Android Pie đã thử nghiệm trên nó như đã nói. Trong bối cảnh đó, Nokia 7.1 dường như đã sẵn sàng để xuất xưởng đến tay khách hàng.

Theo Thanh Niên.