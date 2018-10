Nokia 3.1 Plus - smartphone 150 USD có camera kép

Nokia 3.1 Plus sẽ được bán tại Ấn Độ từ ngày 19/10 với giá dự kiến khoảng 150 USD. Đây cũng là sản phẩm hứa hẹn có mặt ở Việt Nam cuối năm 2018 khi những model tương tự trước đó như Nokia 6.1 Plus hay Nokia 5.1 Plus đều đã xuất hiện không lâu sau khi ra mắt.

Nằm trong phân khúc phổ thông với giá khoảng 3,5 triệu đồng nhưng Nokia 3.1 Plus được trang bị camera kép, cảm biến vân tay cùng màn hình lớn 6 inch tỉ lệ 18:9. Tuy nhiên, nó chỉ có độ phân giảI HD+ 1.440 x 720 pixel.

Dù vậy, cấu hình không phải là điểm nổi trội trên Nokia 3.1 Plus khi có RAM 2 GB và bộ nhớ 16 GB, trong khi nhiều điện thoại Android phổ thông đã có RAM 3 GB và bộ nhớ 32 GB. Còn vi xử lí Helio P22 tới từ MediaTek.Camera chính hai ống kính với độ phân giải 13 và 5 megapixel, tích hợp tích năng chụp ảnh xoá phông Bokeh. Camera trước 8 megapixel. Điểm đáng chú ý nữa ở di động Nokia mới là pin được cho sử dụng được tới 2 ngày sau mỗi lần sạc. Nó có dung lượng 3.500 mAh.

Mẫu smartphone Android phổ thông có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối đi kèm ba màu xám, xanh sẫm và trắng.

Theo Số Hoá.