iPhone XS xách tay hạ giá chạm đáy vẫn ế ẩm ở VN

Khoảng 3 tuần sau khi những chiếc iPhone XS và XS Max đầu tiên được xách tay về Việt Nam, giá bán của chúng đã dần trở nên ổn định và không có nhiều biến động như trước.

Theo đó, giá bán của mẫu iPhone XS cho các phiên bản 64 GB, 256 GB và 512 GB lần lượt khoảng 26, 30 và 36 triệu đồng. Tại một số đại lí, các màu sắc khác nhau sẽ có giá chênh lệch khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Mức giá này tương đương với giá bán hiện tại của iPhone X hàng chính hãng.

Mức giá của iPhone XS Max bản 1 SIM xách tay từ thị trường Mỹ và Singapore cũng đã ổn định ở khoảng 29 triệu đồng cho bản 64 GB, 32,5 triệu đồng cho bản 256 GB và 37,5 triệu đồng cho bản 512 GB. Trong khi đó, mẫu iPhone XS Max 2 SIM xách tay từ thị trường Hong Kong có giá cao hơn khoảng 2 triệu đồng cho mỗi phiên bản bộ nhớ.

Tuy nhiên, theo các đại lí chia sẻ doanh số bán ra của cả hai mẫu iPhone mới đều kém hơn so với iPhone X năm ngoái.

"So với thời điểm iPhone X được bán ra vào năm trước, lượng khách quan tâm đến hai mẫu máy mới ít hơn hẳn, doanh số bán ra cũng không nhiều. Điều này có thể do giá bán của iPhone XS và XS Max trong thời gian đầu về Việt Nam còn khá cao. Thêm vào đó, bộ đôi cũng không có nhiều nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ iPhone X", anh Quang Trung, đại diện một hệ thống bán điện thoại xách tay tại Hà Nội nhận định.

Các đại lí cho biết, iPhone XS xách tay không được nhiều người dùng quan tâm và lựa chọn vì mức giá hiện tại của máy vẫn khá cao trong khi ngoại hình không quá khác biệt so với phiên bản trước.

Các đại lí cho biết doanh số iPhone XS khá ế ẩm.

Anh Trung cho biết thêm, doanh số bán iPhone XS thấp hơn hẳn so với mẫu XS Max. "Phần lớn người dùng chọn mua phiên bản XS Max để có trải nghiệm khác biệt về màn hình. Số còn lại thường chọn iPhone X nhằm tiết kiệm chi phí trong khi thiết kế, màn hình, hiệu năng và camera không có nhiều khác biệt so với iPhone XS", anh chia sẻ.

“Tỉ lệ khách hàng chọn mua iPhone XS Max với XS là 9-1, đây cũng là điều dễ hiểu vì XS Max có sự khác biệt rõ hơn với màn hình lớn 6,5 inch” anh Minh Tuấn, chủ một cửa hàng iPhone tại TP.HCM chia sẻ.

Không chỉ phiên bản quốc tế, giá bán của iPhone XS bản khóa mạng cũng đã giảm đáng kể so với thời điểm mới về Việt Nam.

Theo đó, iPhone XS khóa mạng có giá khoảng 23 triệu đồng cho bản 64 GB, 25 triệu đồng cho bản 256 GB và 30 triệu đồng cho bản 512 GB. Mức giá này thấp hơn khoảng 3-5 triệu đồng so với máy quốc tế có cùng dung lượng.

"Doanh số của mặt hàng này khá thấp do người dùng khá e dè với các sản phẩm khóa mạng. Thêm vào đó, giá bán cũng không có nhiều chênh lệch để thu hút người mua", ông Xuân Tuyến, đại diện một cửa hàng kinh doanh iPhone khóa mạng tại Hà Nội, cho biết.

iPhone XS xach tay ha gia cham day Các đại lí cho biết, trong thời gian tới giá bán của iPhone XS và XS Max sẽ không có nhiều biến động.

Theo thông tin từ các đại lí, mức giá của bộ đôi iPhone XS và XS Max sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại đến khi hàng chính hãng về Việt Nam. Sau đó, giá của hàng xách tay có thể sẽ giảm nhẹ.

iPhone XS và XS Max chính hãng (mã VN/A) dự kiến sẽ được lên kệ vào cuối tháng 10 với giá bán lần lượt từ 29,9 và 32,99 triệu đồng.

Theo Zing.