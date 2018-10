HMD trình làng Nokia X7 đẹp không kém iPhone X , giá miễn chê

Nokia X7 nhiều khả năng sẽ có tên quốc tế là Nokia 7.1 Plus.

Chẳng bao lâu sau khi ra mắt Nokia X6 (hay Nokia 6.1 Plus) và gần đây là Nokia 7.1, HMD tiếp tục giới thiệu ra thị trường mẫu smartphone được mong đợi nhất hiện nay là Nokia X7 - mẫu smartphone đi kèm màn hình 6,18 inch với các tính năng tầm trung và quan trọng là giá quá hấp dẫn.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất của Nokia X7 so với Nokia X6 chính là việc nó trang bị chip Snapdragon 710 được phát triển dựa trên kiến trúc 10nm tiết kiệm điện năng, và hiện đang được sử dụng bởi một số lượng rất nhỏ các thiết bị cầm tay Android trên toàn thế giới.

Snapdragon 710 là chip 8 lõi có tốc độ lên đến 2,2 GHz, hỗ trợ ứng dụng camera chuyên nghiệp và chức năng AI tiên tiến, do đó nó sẽ tận dụng tối đa sức mạnh đến từ camera kép phía sau được hỗ trợ bởi ống kính Zeiss, cảm biến chính Sony IMX363 12 MP và cảm biến phụ 13 MP cho khả năng chụp ảnh selfie sắc nét.

Chiếc điện thoại này cũng có khả năng chụp ảnh selfie hấp dẫn nhờ camera 20 MP phía trước có khẩu độ f/2.0. Sản phẩm cũng tương đối nhẹ với trọng lượng 178 gram và mỏng với kích thước 7,97 mm. Việc trang bị thỏi pin dung lượng 3.500 mAh hứa hẹn cho thời lượng sử dụng cải thiện đáng kể.

Chiếc điện thoại này được thiết kế hấp dẫn cho phân khúc tầm trung giá rẻ

Thiết bị chạy trên nền tảng Android 8.1 Oreo khi phát hành, với hứa hẹn cập nhật lên Android Pie trong tương lai không xa. Người dùng có các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong lên đến 6 GB và 128 GB tương ứng.

Quay trở lại với màn hình, đó là loại PureDisplay hiển thị ở độ phân giải Full HD+ và có tỉ lệ hiển thị 18,7:9 cực rộng. Với notch trên đầu màn hình, tỉ lệ màn hình so với thân máy là 86,5% nhưng vẫn giữ biểu tượng của Nokia trên cằm, máy quét vân tay ở mặt sau và giữ nguyên jack cắm tai nghe 3.5 mm.

Giá bán khởi điểm dành cho Nokia X7 là 245 USD (5,72 triệu đồng) cho cấu hình RAM 4 GB + ROM 64 GB; 290 USD (6,77 triệu đồng) cho cấu hình RAM 6 GB + ROM 64 GB; hoặc 360 USD (8,4 triệu đồng) cho cấu hình RAM 6 GB + ROM 128 GB.

Smartphone có khả năng chụp ảnh ấn tượng với camera kép phía sau.

Thông tin về giá bán cũng như thời điểm phát hành của Nokia X7 ra thị trường quốc tế vẫn còn là một dấu hỏi, tuy nhiên với việc Nokia X5 và Nokia X7 xuất hiện dưới tên gọi Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus, gần như chắc chắn bản quốc tế của nó sẽ là Nokia 7.1 Plus.

Theo Dân Việt.