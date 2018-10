Apple sẽ ra mắt iPad Pro và máy Mac mới ngày 30/10

Ngày 18/10, Apple chính thức phát đi thư mời sự kiện vào 30/10 của họ ở Brooklyn, New York, Mỹ. Tại đây, Apple dự kiến sẽ ra mắt máy tính bảng iPad Pro và mẫu máy tính Mac mới.

Khẩu hiệu của sự kiện là "There's more in the making" (có nhiều thứ để tạo ra hơn). Thông điệp này được thiết kế trên với phông chữ phá cách, mới lạ hơn.

iPad Pro mới được đồn đoán sẽ có màn hình viền mỏng, mở khóa Face ID. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng iPad Pro mới sẽ thay cổng Lightning bằng USB-C. Kích thước màn hình được dự đoán là 11 và 12,9 inch.

Ngoài ra, ở sự kiện cuối tháng 10, người yêu công nghệ còn trông đợi bản nâng cấp của Macbook Air. Vào tháng 8/2018, Bloomberg từng đưa thông tin mẫu máy tính xách tay mới của Apple sẽ có viền mỏng hơn Macbook Air và trang bị màn hình retina độ phân giải cao.

Về phần mềm, Apple được cho sẽ phát hành iOS 12.1 có tính năng FaceTime nhóm và hỗ trợ tốt hơn 2 SIM. Bên cạnh đó, Apple có khả năng sẽ giới thiệu watchOS và bật tính năng EKG của Apple Watch 4.

Ngoài ra, AirPower, bộ sạc không dây cho AirPods, iPhone và Apple Watch cũng được dự đoán xuất hiện tại sự kiện.

Theo Zing.