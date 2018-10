Được kì vọng nhiều nhưng liệu iPhone XR có đang “bán ế”?

Mặc dù đã tiếp nhận đơn đặt hàng nhưng iPhone XR chỉ đến tay khách hàng của mình vào ngày 26/10. Vấn đề là sau hơn 24 giờ đặt mua, thời gian giao hàng iPhone XR vẫn được giữ ổn định thông qua cửa hàng trực tuyến của Apple, ngoại trừ một số mẫu nhất định dành cho T-Mobile.

Theo đó, mọi màu sắc và dung lượng lưu trữ cho iPhone XR vẫn có sẵn để phân phối trong ngày phát hành, áp dụng cho các sản phẩm dành cho nhà mạng AT&T, Verizon và Sprint. Điều này có nghĩa là nếu đặt hàng ngay hôm nay, bạn sẽ vẫn nhận được thiết bị của mình vào thứ Sáu, ngày 26/10.

Đối với khách hàng của T-Mobile sẽ phải linh hoạt hơn một chút trong hoạt động đặt mua. Hiện tại các mô hình màu Xanh, Đỏ và Cam trong không gian bộ nhớ 64 GB, 128 GB và 256 GB bị trì hoãn cho đến ngày 5/11-12/11.

Ngoài ra, việc giao hàng iPhone XR màu Vàng đã trì hoãn từ ngày 5/11 đến ngày 12/11 đối với tùy chọn bộ nhớ trong 64 GB và 256 GB, trong khi mô hình 128 GB được đẩy lùi thêm một tuần nữa, từ 12/11-19/11. Tuy nhiên, một số mô hình trong số này cho thấy khả năng lên kệ tại cửa hàng trong ngày ra mắt, ngày 26/10 - do đó sẽ tốt nhất nếu người dùng quyết định mua iPhone XR qua nhà mạng T-Mobile trong ngày sản phẩm lên kệ.

Lí do khiến thời gian vận chuyển iPhone XR (T-Mobile) trì hoãn so với các nhà mạng khác có khả năng là do người dùng có thể mua sản phẩm thông qua trang web của Apple mà không cần cung cấp thông tin về nhà mạng. Trong khi đó, AT&T, Sprint và Verizon đều yêu cầu xác thực trước khi mua.

Nhưng nhìn chung việc đặt mua iPhone XR vẫn rất thoải mái.

Với dữ liệu nói trên, thật dễ dàng để giả định iPhone XR có doanh số bán hàng chậm hơn bao giờ hết, và điều đó hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên Gene Munster lưu ý rằng ông vẫn lạc quan về khả năng iPhone XR sẽ là chiếc iPhone bán chạy nhất trong 12 tháng tới, vì nó đại diện cho giá trị lớn nhất.

Munster nói thêm rằng khi so sánh, iPhone XS đã bị trì hoãn 3-4 tuần tại thời điểm sau đặt trước 24 giờ, trong khi iPhone X phải chờ 5-6 tuần.

Theo Dân Việt.