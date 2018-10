Xiaomi Black Shark 2 có thể được gọi là Black Shark Helo

Đầu năm nay, Xiaomi đã công bố chiếc điện thoại chơi game Black Shark như là đối thủ của Razer Phone. Trong khi điện thoại này không bao giờ được phát hành bên ngoài Trung Quốc, công ty gần đây đã bắt đầu gợi ý cho phiên bản kế nhiệm của nó và được phát hành trên toàn cầu, tuy nhiên sản phẩm sẽ mang đến một cái tên gọi khác với kì vọng của nhiều người.

Theo đó, điện thoại chơi game thứ 2 của Xiaomi sẽ được gọi là Black Shark Helo. Chưa rõ lí do đằng sau tên gọi Helo của Xiaomi cũng như ý nghĩa của nó là gì, tuy nhiên thương hiệu này có thể muốn tránh tên Black Shark 2 do bản cập nhật rất nhỏ mà chiếc smartphone mang lại khi so sánh với bản gốc. Hơn nữa, nó có thể là một nỗ lực để tránh gây nhầm lẫn, nơi phiên bản gốc chưa bao giờ tiếp cận thị trường quốc tế.

Giống như mô hình đầu tiên, Black Shark Helo sẽ được trang bị chip Snapdragon 845 của Qualcomm, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Điều này sẽ được kết hợp với màn hình 6 inch lớn hoàn chỉnh với tỉ lệ khung hình 18:9 kết hợp thỏi pin dung lượng 4.000 mAh.

Ở thời điểm phát hành, điện thoại sẽ chạy trên nền tảng Android 8.1 Oreo trước khi được cập nhật lên phiên bản 9 Pie trong tương lai. Nhìn chung, sự khác biệt duy nhất của sản phẩm chính là bảng điều khiển phía sau được thiết kế lại một chút và đèn flash LED mới.

Xiaomi Black Shark Helo sẽ được chính thức công bố vào ngày 23/10. Có lẽ bản phát hành đầu tiên sẽ bị giới hạn tại Trung Quốc, tuy nhiên vào cuối tháng 11, điện thoại sẽ có mặt trên thị trường quốc tế.

Theo Tạp chí công nghệ.