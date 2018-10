Apple và Samsung đều cố tình làm chậm điện thoại cũ

Đó là kết luận được Cơ quan kiểm soát cạnh tranh và thị trường Italy (AGCM) công bố vào hôm 24/10, sau một thời gian tiến hành điều tra theo khiếu nại của người dùng.

Hai gã khổng lồ công nghệ sẽ đối mặt với án phạt lên tới 5 triệu EUR (tương đương 5,7 triệu USD). Theo AGCM, việc phát hành một số bản cập nhật firmware dành cho điện thoại đời cũ đã gây ra những trục trặc nghiêm trọng và làm giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị. Đều này sẽ dẫn đến việc người dùng nghĩ nhiều hơn đến vấn đề mua smartphone mới.

Apple và Samsung vướng vào vụ bê bối này cũng một phần vì họ quá "tích cực" trong việc kêu gọi, nhắc nhở người dùng cập nhật phiên bản phần mềm mới trên các thiết bị đời cũ.

AGCM phạt Apple 5 triệu EUR vì không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc khi nào thì pin iPhone sẽ xuống cấp và cần phải thay thế cũng như làm cách nào để thay pin cho máy, cho dù Apple đã đưa ra lời xin lỗi đồng thời áp dụng chương trình giảm giá cho khách hàng thay pin iPhone 6/6s và các model mới hơn.

Ngoài mức phạt tiền, AGCM còn yêu cầu Apple và Samsung công bố quyết định xử phạt này lên trang web của họ tại Italy.

Phát hiện về việc Apple cố tình làm giảm hiệu năng của iPhone cũ chính là một trong những bê bối lớn nhất của giới công nghệ xảy ra vào cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Vào những ngày cuối năm 2017, một thanh niên trẻ có tên Tyler Barney đã công bố phát hiện về việc chiếc iPhone 6S của mình ngày càng chậm sau khi cập nhật iOS mới. Sau khi thông tin được đăng tải trên Reddit, hàng loạt tờ báo công nghệ hàng đầu thế giới đã trích dẫn lại. Một số thử nghiệm khác cũng chỉ ra kết quả tương tự và Apple bắt đầu đối mặt với những vụ kiện tụng trên quy mô toàn cầu.

Gã khổng lồ công nghệ sau đó phải giải trình với Thượng viện Mỹ, công bố công khai điều họ cho là "tính năng" và cuối cùng, chính CEO Tim Cook phải đưa ra lời xin lỗi người dùng.

Apple chính thức xin lỗi người dùng về việc làm chậm iPhone.

Theo đó, việc kéo giảm hiệu năng iPhone xuất hiện từ phiên bản iOS 10.2.1 dành cho iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, sau đó đến iOS 11.2 thì "tính năng" này đã có trên iPhone 7, 7 Plus. Để giải quyết vấn đề chai pin, vi xử lí không thực hiện ngay lập tức những tác vụ nặng mà là thực hiện nó nhiều lần. Đây chính là lí do dẫn đến việc người dùng nhận thấy máy của họ chạy chậm lại, các ứng dụng hoạt động không mượt mà như trước.

Kèm với lời xin lỗi chính thức, Apple đưa ra chương trình giảm giá thay thế pin iPhone dành cho người dùng kéo dài suốt năm 2018, trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, làn sóng phản đối và kiện tụng vẫn liên tiếp diễn ra cho đến tận hôm nay.

Thông cáo của AGCM không mô tả rõ trường hợp vi phạm của Samsung cũng như những thiết bị chịu ảnh hưởng bởi hành động này. Điểm khá thú vị là vào đầu năm 2018, chính Samsung đã vài lần châm chọc Apple về việc làm chậm máy của người dùng.

