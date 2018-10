OnePlus ra mắt 6T - smartphone cao cấp giá chỉ từ 549 USD

Tại sự kiện diễn ra ngày 29/10 ở New York, OnePlus đã công bố mẫu smartphone thứ hai trong năm 2018 của hãng.

6T sử dụng màn hình OLED 6,41 inch với độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel, tỉ lệ 19,5:9. Lần đầu tiên, OnePlus đưa cảm biến vân tay trên màn hình vào điện thoại. Hãng khẳng định công nghệ mang tên "Screen Unlock" này hoạt động nhanh nhất trong số các giải pháp nhận diện vân tay ẩn dưới màn hình hiện nay.

Sản phẩm có thiết kế màn hình "giọt nước" thay vì "tai thỏ", trong khi phần viền đen ở cạnh dưới đã được làm mỏng hơn so với các đối thủ Android khác.

Về cấu hình, 6T trang bị chip Snapdragon 845 mạnh nhất của Qualcomm, RAM 6 GB hoặc 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB, pin lên tới 3.700 mAh và chạy Android 9 Pie. Máy có camera kép ở mặt sau với độ phân giải 20 megapixel và 16 megapixel.

OnePlus khẳng định thiết bị mới của họ vượt trội so với các smartphone cao cấp khác, trong đó có Galaxy Note 9, về độ mượt mà và khả năng chơi game.

Các mẫu điện thoại OnePlus nổi tiếng về cấu hình mạnh, hoạt động nhanh nhưng giá thấp. 6T sẽ được bán ra từ ngày 1/11 với giá 549 USD cho bản có bộ nhớ 128 GB và RAM 6 GB. Trong khi đó, nếu muốn mua máy với RAM 8 GB, người dùng phải trả 579 USD hoặc 629 USD, tương ứng với bộ nhớ trong 128 GB và 256 GB.

6T có màn hình "giọt nước" và camera kép.

Trước đó, ngay khi Apple tuyên bố tổ chức sự kiện "There's more in the making" vào ngày 30/10, OnePlus đã lập tức phải thay đổi lịch ra mắt điện thoại 6T, ban đầu cũng dự kiến trình làng ngày này ở New York.

"Mỗi sự kiện của Apple đều thu hút sự chú ý của toàn bộ ngành công nghiệp cũng như giới truyền thông. Hãy hình dung chúng tôi cảm thấy thế nào khi nghe Apple chọn ngày tổ chức. Chúng tôi phải tự trả lời câu hỏi khó: Mình phải làm gì đây?", nhà sáng lập Pete Lau viết trên diễn đàn.

Ông Lau cho biết, hãng đã trao đổi với báo chí và nhận được lời khuyên rằng nếu vẫn giữ nguyên lịch trình cũ, 6T sẽ dễ dàng bị Apple làm cho lu mờ. Do đó, họ quyết định đẩy sự kiện lên sớm một ngày.

Theo Số Hoá.