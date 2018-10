Chờ đợi gì ở sự kiện của Apple đêm nay?

Ngày 18/10, Apple phát đi thư mời sự kiện vào ngày 30/10 của hãng ở Brooklyn, New York, Mỹ. Tại đây, Táo khuyết dự kiến ra mắt máy tính bảng iPad Pro và mẫu máy tính Mac mới.

Khẩu hiệu của sự kiện lần này là "There's more in the making" (thêm nhiều thứ được tạo), thiết kế trên phông chữ phá cách.

Cuộc cách mạng trên iPad Pro

Theo Inverse, Apple sẽ thực hiện cuộc thay đổi lớn trên chiếc máy tính bảng của họ. Phím home sẽ được thay bằng cảm biến Face ID, tỉ lệ màn hình được điều chỉnh, có thêm Apple pencil, quay video 4K HDR và cổng tai nghe 3,5 mm sẽ bị loại bỏ.

Nhà nghiên cứu Ming-Chi Kuo cũng đồng tình với nhận định này, đồng thời bổ sung có thể thiết bị sẽ được trang bị cổng USB-C. iPad Pro mới được cho là hướng đến nhóm người dùng nhà thiết kế, nghệ sĩ, các nhà quảng cáo. Adobe cũng vừa cho ra mắt phiên bản Photoshop dành cho iOS vào đầu mùa thu năm nay.

Ngoài ra, ông Kuo cũng cho rằng iPad mini sẽ trở lại sau vài năm vắng bóng, với những nâng cấp ở bộ xử lí đi kèm phần màn hình giá rẻ.

MacBook được làm mới

Vài ngày trước khi chính thức ra mắt, Ủy ban Kinh tế Á-Âu đã cấp giấy chứng nhận cho thiết bị của Apple. Theo Consomac, đây có thể là một chiếc MacBook 13 inch giá 999 USD.

Ông Ming-Chi Kuo cũng dự đoán sự xuất hiện phiên bản MacBook giá rẻ, chỉ từ 799 hoặc 899 USD nhằm cạnh tranh với những chiếc laptop như Chromebook.

Air Power sẽ có mặt?

Được Apple giới thiệu cùng iPhone X hồi 2017, với khả năng sạc không dây 3 thiết bị của hãng cùng lúc, đến nay người dùng vẫn chưa thấy tăm hơi Air Power. Thậm chí nó còn không được nhắc đến trong sự kiện ra mắt iPhone XS vừa rồi.

Đế sạc không dây Air Power đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy.

Theo nhiều chuyên gia, cả phần cứng lẫn phần mềm sản phẩm đều gặp vấn đề. Thiết kế mới hoàn toàn bao gồm nhiều cuộn dây cảm ứng bên trong gây ra tình trạng quá nhiệt. Trong khi đó phần mềm vẫn chưa thể nhận biết thiết bị đã được sạc đầy hay chưa.

Nâng cấp trên Mac mini, iMac

Những sản phẩm như Mac mini, iMac dường như đã bị Apple bỏ quên trong những năm gần đây. Mac mini đã tròn 4 tuổi kể từ lần ra mắt đầu tiên vẫn chưa nhận được bất kì nâng cấp nào. Còn với iMac, sản phẩm gần như vẫn giữ nguyên thiết kế từ năm 2012.

Theo ông Kuo, Mac mini có thể được nâng cấp lớn về vi xử lí bên trong chiếc hộp 7,7 inch, trong khi người dùng sẽ được chứng kiến màn hình iMac mới hoàn toàn.

Theo Zing.