7 điều nên biết trước khi nâng cấp lên iPhone XR

Tại Mỹ, giá bán của iPhone XR chỉ từ 750 USD (tương đương 17,4 triệu đồng), là sự lựa chọn phù hợp hơn so với 2 phiên bản iPhone Xs và iPhone Xs Max. Sau một thời gian dài, đây cũng là chiếc iPhone có tới 6 màu sắc vui nhộn.

Nếu muốn nâng cấp lên iPhone Xr từ những đời iPhone cũ - iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S hoặc thậm chí là iPhone 7, bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lí vì có quá nhiều thay đổi ở phía trước. IPhone đã phát triển không ít trong 5 năm qua nên bạn sẽ phải điều chỉnh khá nhiều để thích nghi với phiên bản iPhone mới hơn.

Đây là tất cả những gì bạn cần biết trước khi nâng cấp lên iPhone XR từ iPhone cũ.

1. iPhone XR có kích cỡ lớn

Về kích cỡ, iPhone Xr lớn hơn các dòng iPhone cũ như: iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 và thậm chí là iPhone X và iPhone XS. Tất nhiên, điện thoại không lớn hơn các phiên bản “Plus” nhưng sẽ là bất tiện cho những ai quen sử dụng thiết bị cỡ nhỏ.

2. iPhone XR có màn hình lớn hơn

iPhone Xr có màn hình cỡ 6,1 inch.

Mặc dù iPhone XR có thể không lớn bằng iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus hoặc 8 Plus nhưng màn hình của nó lớn hơn. IPhone XR có màn hình LCD 6,1 inch, lớn hơn màn hình LCD cỡ 5,5 inch trên bất kì phiên bản iPhone Plus cũ nào. Màn hình của nó chỉ nhỏ hơn so với iPhone XS Max với màn hình OLED 6,5 inch.

3. iPhone XR nặng hơn hầu hết các iPhone cũ

iPhone Xr có camera sau đơn và nhiều tùy chọn màu.

IPhone XR nặng hơn đáng kể so với iPhone trước đây - khoảng 194 gram. Dưới đây là trọng lượng của một số iPhone cũ:

iPhone 8 - 148 gram

iPhone 7 - 138 gram

iPhone 6S - 143 gram

iPhone 6 - 129 gram

4. iPhone XR không có nút home hoặc cảm biến vân tay

Có thể cho rằng sự thay đổi lớn nhất đối với hầu hết mọi người sử dụng iPhone cũ sẽ là thiếu nút home, đồng nghĩa với việc không có cảm biến vân tay.

iPhone Xr cho phép mở khóa bằng quét khuôn mặt.

Apple đã loại bỏ nút Home trên iPhone X và duy trì điều này trên loạt iPhone 2018. Nếu đã quen sử dụng iPhone cũ, bạn sẽ phải làm quen với cử chỉ hoàn toàn mới – chuyển sang màn hình chính bằng cách vuốt lên từ cạnh dưới cùng của màn hình và một cách hoàn toàn mới để mở khóa điện thoại: Face ID. Thay vì quét vân tay, thiết bị sẽ quét khuôn mặt của chủ nhân giúp mở khóa điện thoại cũng như xác nhận danh tính khi sử dụng Apple Pay.

5. iPhone XR không có giắc cắm tai nghe

Đối với những ai đã sử dụng iPhone 7 trở đi, điều này không thành vấn đề. Nhưng nếu bạn vẫn đang dùng một chiếc iPhone cũ hơn, đã đến lúc nói lời tạm biệt với giắc cắm tai nghe.

iPhone Xr cũng không còn giắc cắm tai nghe.

IPhone XR không có giắc cắm tai nghe nhưng nó đi kèm với tai nghe EarPods hỗ trợ Lightning, hoạt động giống như tai nghe cũ của Apple. Bạn chỉ cần cắm chúng vào cổng Lightning của điện thoại.

6. iPhone XR có sạc không dây

Mặt lưng kính giúp iPhone Xr sạc không dây.

IPhone XR có tính năng sạc không dây. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải mua phụ kiện bổ sung, có giá khoảng 40 USD (khoảng 930 nghìn đồng). Về cơ bản, thay vì cắm dây nguồn vào điện thoại, bạn chỉ có thể đặt nó trên một tấm sạc không dây và điện thoại sẽ tự động sạc. Chỉ những chiếc iPhone cũ hơn có sạc không dây là iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

7. iPhone XR có camera vượt trội

iPhone Xr chỉ có camera sau đơn.

Một trong những điểm yếu lớn trên iPhone Xr là camera. Thiết bị này có thiết kế của iPhone X, iPhone XS và iPhone XS Max cao cấp hơn nhưng lại có giá bán phải chăng hơn và sử dụng camera sau đơn thay vì kép. Tuy nhiên, đối với bất cứ ai sử dụng điện thoại cũ cách đây vài năm, chiếc iPhone này sẽ là một thay đổi đáng chú ý về công nghệ chụp ảnh.

Theo Dân Việt.