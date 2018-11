Larry Ellison lên kế hoạch về một tương lai của nền tảng đám mây

Ngày 22/10, trong bài phát biểu khai mạc tại sự kiện Oracle OpenWorld, Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Công nghệ Larry Ellison chia sẻ tầm nhìn của ông về một Nền tảng Đám mây thế hệ thứ 2 được phát triển dành riêng cho doanh nghiệp; với công nghệ tiên tiến và đảm bảo an toàn hơn bất kì nền tảng đám mây nào trên thị trường.

Trong khi những nền tảng điện toán đám mây thế hệ đầu tiên được phát triển dựa trên công nghệ cũ từ cả thập kỉ trước, Nền tảng Đám mây thế hệ thứ 2 của Oracle được đặc biệt phát triển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xử lí những phần việc thách thức nhất theo một cách an toàn nhất. Sở hữu cấu trúc và những tính năng độc đáo, Nền tảng Đám mây của Oracle mang đến khả năng bảo mật, hiệu suất và tiết kiệm chi phí chưa từng có. Ngoài ra, Nền tảng Đám mây thế hệ thứ 2 của Oracle là nền tảng duy nhất được phát triển để vận hành Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle (Oracle Autonomous Database), cơ sở dữ liệu tự động đầu tiên và duy nhất trong ngành.

Cốt lõi của Nền tàng Đám mây thế hệ thứ 2 của Oracle, Cơ sở Hạ tầng trên Nền tảng Đám mây của Oracle (Oracle Cloud Infrastructure) được thiết kế để xử lí bất kì khối lượng công việc nào của doanh nghiệp một cách an toàn. Giải pháp Hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) hiện đại của Oracle cung cấp hỗ trợ riêng cho Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle và thể hiện một đẳng cấp mới về bảo mật từ đường trục mạng tới đường biên mạng (from core to edge) nhằm bảo vệ những dữ liệu quan trọng.

Một trong những chủ đề được Ellison tập trung phân tích là thực trạng của vấn đề phòng thủ mạng, điều mà ông đánh giá là “không đủ tốt”. Để giải quyết vấn đề tối quan trọng này, ông đã ra mắt các dịch vụ bảo mật Cơ sở Hạ tầng trên Nền tảng Đám mây của Oracle với khả năng tự động hóa, phát hiện và dự báo cao nhằm giảm thiểu và khắc phục các mối đe dọa. Để khẳng định tính năng bảo mật siêu việt của Nền tảng Đám mây của Oracle, Ellison đã lấy ví dụ về cách Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle quét tìm các mối đe dọa về bảo mật và áp dụng những nâng cấp về bảo mật trong khi vận hành, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và trộm cắp dữ liệu.

Bên cạnh đó, Ellison cũng dành thời gian bàn về Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle, cơ sở dữ liệu phổ biến và được trang bị công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Cách mạng hóa công tác quản lí dữ liệu, Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle quản lí, chỉnh sửa và tự vá lỗi, trao cho người dùng khả năng cải tiến nhanh hơn trên nền tảng bảo mật cao với chi phí hợp lí khi chỉ cần trả tiền cho những gì họ sử dụng.

Mở rộng các tính năng trong Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle, Ellison giới thiệu trước một số tùy chọn triển khai mới, bao gồm Hạ tầng đám mây Exadata chuyên dụng (Dedicated Exadata Cloud Infrastructure) và Nền tảng đám mây dành cho Khách hàng (Cloud at Customer). Khách hàng có thể quyết định triển khai Cơ sở Dữ liệu Tự động của họ trên Hạ tầng đám mây Exadata chuyên dụng để tách biệt tải trọng công việc nhằm đảm bảo an ninh, đem lại độ tin cậy cao hơn cho các khối lượng công việc quan trọng. Trong khi đó, Cơ sở Dữ liệu Tự động trên Nền tảng Đám mây dành cho Khách hàng của Oracle là lựa chọn lí tưởng cho những khách hàng không muốn chuyển sang sử dụng nền tảng đám mây công cộng do những đòi hỏi về mặt pháp lí, mà vẫn muốn trải nghiệm những lợi ích của Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle tại trung tâm dữ liệu của riêng họ.

Dùng thử miễn phí Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle tại đây.