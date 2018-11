Mổ xẻ chip xử lí A12X Bionic trên iPad Pro mới

Sau nhiều tháng chờ đợi, iPad Pro 2018 cũng đã được công bố chính thức. Sản phẩm được tích hợp chip xử lí tiên tiến nhất - A12X Bionic. Hiện tại, con chip được trang bị trong bộ ba iPhone 2018 là A12 Bionic, có hiệu suất cực “trâu”. Do đó phiên bản chip A12X trên iPad Pro 11 inch và 12,9 inch (2018) chắc chắn sẽ càng thu hút được sự chú ý.

Apple vẫn chưa đưa ra bất cứ con số cụ thể nào về sự cải tiến mang lại bởi A12X so với A12; công ty tập trung nhiều hơn vào việc quảng cáo phiên bản iPad Pro thế hệ mới và chip A10X Fusion. Nhà sản xuất này cho hay A12X sở hữu 10 tỉ chip bán dẫn, nhiều hơn 45% so với chip A12 với 6,9 tỉ chip bán dẫn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc A12X sẽ có hiệu suất tốt hơn 45% so với phiên bản A12. Có thể khẳng định, tốc độ tải lên iPad sẽ mạnh hơn so với chip trong iPhone. Lí do đầu tiên là trên iPad, việc quản lí nhiệt dễ dàng hơn vì có kích cỡ lớn hơn điện thoại. Lí do thứ 2 là bởi iPad có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn cho bộ vi xử lí vì có pin lớn hơn iPhone.

Trong thời gian tới, Adobe Photoshop CC sẽ tương thích cho iPad Pro.

Được biết, chip xử lí A12X Bionic 7nm mới sẽ cho phép hiệu suất lõi đơn hoạt động tốt hơn tới 35% và hiệu suất đa lõi tốt hơn tới 90%. Đây là những nâng cấp đáng kể, một phần nhờ vào thiết kế 8 lõi mới. Trước đó, chip A10X Fusion trong các mẫu iPad trước đó và cả chip A12 trong iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR mới chỉ có cấu trúc 6 lõi.

Về bộ xử lí đồ họa - GPU mới, chúng có kết cấu gồm 7 lõi ​​mới thay vì 4 lõi như trong A12. Do vậy, khả năng xử lí đồ họa có thể được nâng lên gấp đôi trên iPad Pro năm nay! Apple thậm chí còn quảng cáo rằng sức mạnh đồ họa của iPad Pro 11 inch mới và 12,9 inch (2018) lớn gấp 1000 lần so với iPad gốc! Chắc chắn, phiên bản iPad Pro đầu tiên đã ra đời được 8 năm rồi nhưng điều này vẫn được xem là một tiến bộ đáng nể. Thú vị hơn, “Táo Khuyết” còn tuyên bố hùng hồn rằng: những chiếc iPad mới sẽ mạnh hơn 92% tất cả các "máy tính xách tay" được bán từ tháng 06/2017 đến tháng 06/2018.

Nhờ tăng sức mạnh của chip xử lí, Adobe đã hứa hẹn sẽ phát hành phiên bản Photoshop CC đầy đủ cho iPad vào năm 2019. Hiện tại, trò chơi NBA 2K Mobile mới với đồ họa chất lượng cao đang được phát triển cho iPad. Trong tương lai gần, bản thân Apple cũng sẽ tìm cách đưa phần cứng của mình vào sử dụng, thúc đẩy sự phát triển vào lĩnh vực Tương tác ảo (AR - Augmented Reality).

Theo Dân Việt.