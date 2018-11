Apple bắt đầu bán iPhone 8, iPhone 8 Plus tân trang giá “mềm”

Trên cửa hàng trực tuyến Apple, iPhone 8 tân trang với dung lượng lưu trữ 64 GB đang được bán với giá 499 USD (tương đương 11,6 triệu đồng), thấp hơn 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) so với giá gốc. Trong khi đó, iPhone 8 Plus 64 GB tân trang lại là 599 USD (khoảng 13,9 triệu đồng), cũng thấp hơn 100 USD so với bản mới.

Do đây là những chiếc iPhone tân trang được Apple nâng cấp nên chúng đã được kiểm tra, chứng nhận, làm sạch, thay pin mới và vỏ bên ngoài, có bảo hành một năm và có thể kéo dài thêm bảo hành bằng AppleCare +. Vì vậy, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng.

iPhone 8/ iPhone 8 Plus có thiết kế kiểu cũ.

Hiện tại, đây là những lựa chọn thay thế rẻ nhất cho iPhone mới, bao gồm cả iPhone Xr. Do đó, nếu bạn không thích phong cách thiết kế mới của bộ ba iPhone 2018 và muốn tiết kiệm chi phí khi mua một chiếc iPhone thì đây là sản phẩm dành cho bạn.

*Lưu ý: Mức giá trên chỉ áp dụng cho thị trường Mỹ. Số lượng sản phẩm có hạn.

Theo Dân Việt.