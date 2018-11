Motorola One ra mắt tại Mỹ vào ngày 11/11 với giá 399 USD

Motorola One là chiếc smartphone khá thành công tay châu Mỹ Latin, châu Á Thái Bình Dương và châu Âu, nơi chúng được bán với giá 299 EUR. Tại Mỹ, phiên bản mà người dùng mua là bản mở khóa GSM, xuất hiện trên trang web Best Buy để bán ra vào ngày 9/11 và sẽ lên kệ tại cửa hàng này từ ngày 11/11. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng người dùng chỉ có thể mua phiên bản màu đen thông qua trang web trực tuyến, trong khi phiên bản màu trắng sẽ được bán tại các cửa hàng truyền thống.

Chương trình Android One ban đầu được tạo ra để phát hành các thiết bị giá rẻ tại các thị trường đang phát triển, nhưng cuối cùng nó trở thành sáng kiến di động của Google để chạy trên một loạt smartphone sử dụng hệ điều hành di động của công ty. Những thiết bị chạy Android One sẽ nhận được bản cập nhật mới nhanh hơn so với các bản cập nhật khác.

Motorola One trang bị màn hình HD 5,9 inch, hệ thống máy ảnh kép 13 MP ở mặt sau và camera selfie 8 MP ở mặt trước. Nó cũng tích hợp chip 8 lõi Snapdragon 625 tốc độ 2 GHz, hỗ trợ Google Lens và tích hợp pin 3.000 mAh.

Được biết, Motorola One là một trong hai điện thoại Android có thiết kế giống với iPhone X nhất mà Motorola giới thiệu từ tháng 8, cùng với Motorola One Power. Đáng buồn không có thông tin nào cho thấy Motorola có kế hoạch phát hành One Power ở thị trường Bắc Mỹ.

Theo Tạp chí công nghệ.