Nhiều smartphone cao cấp rớt giá vì iPhone Xs Max

Theo ghi nhận tại cửa hàng bán lẻ Di Động Việt (didongviet.vn), dưới đây là những mẫu smartphone cao cấp đang được giảm giá trên thị trường.

Galaxy Note 8

Tuy không phải là mẫu smartphone cao cấp nhất hiện nay thuộc dòng Galaxy Note, nhưng Note 8 sở hữu hầu hết các tính năng trên Note 9 mà Samsung phát hành hồi tháng 8. Ngoài lựa chọn sản phẩm phân phối tại Việt Nam dùng chip Exynos 8895, người dùng cũng có thể chọn bản dùng chip Snapdragon 835 với GPU mạnh mẽ, pin 3.300 mAh hỗ trợ sạc nhanh đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Đối với các phiên bản xách tay, người dùng có thể mua sản phẩm với mức giá hấp dẫn hơn, thậm chí chỉ rơi xuống phân khúc cận cao cấp khi chỉ còn khoảng từ 9,47 triệu đồng.

iPhone 7 Plus

Chiếc smartphone được ra mắt vào năm 2016 này vẫn được xem là một trong những sản phẩm hấp dẫn cho người dùng quan tâm đến sản phẩm của Apple. Một trong những yếu tố then chốt giúp iPhone 7 Plus vẫn nhận sự quan tâm của người dùng chính là việc máy đi kèm pin 2.900 mAh lớn, chip A10 mạnh mẽ và đặc biệt là camera kép chụp ảnh nền mờ.

iPhone 7 Plus là sản phẩm mở ra làn sóng camera kép cho smartphone hiện nay

Giá bán dành cho phiên bản xách tay của iPhone 7 Plus ở mức khởi điểm 10,47 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản 32 GB.

iPhone 8 Plus

Nếu quan tâm đến phiên bản đời sau của iPhone 7 Plus thì người dùng cũng có thể chọn mua iPhone 8 Plus mà Apple mới phát hành vào tháng 9 năm ngoái. So với iPhone 7 Plus, sản phẩm có thiết kế hấp dẫn hơn với mặt kính ở phía sau cho phép sạc nhanh và đẹp mắt hơn nhiều. Mặc dù có pin 2.691 mAh thấp hơn iPhone 7 Plus nhưng iPhone 8 Plus vẫn được xem là một trong những smartphone có thời lượng pin tốt nhất trên thị trường hiện nay.

iPhone 8 Plus có thiết kế khá bắt mắt và hiện đại với mặt kính phía sau

Trong khi iPhone X đã loại bỏ nút Home để chuyển sang Face ID thì iPhone 8 Plus vẫn giữ nguyên thiết kế nút Home truyền thống và hỗ trợ mở khóa bằng vân tay. Bên cạnh đó, hệ thống camera kép của iPhone 8 Plus cũng mang trải nghiệp chụp ảnh nền mờ kèm hiệu ứng ánh sáng khi chụp ảnh chân dung.

Nếu quan tâm đến iPhone 8 Plus, người dùng có thể tìm mua chúng với giá khởi điểm chỉ 12,27 triệu đồng cho phiên bản xách tay.

Galaxy Note 9

Đây là chiếc phablet tốt nhất từng được sản xuất bởi Samsung, mang đến cho người dùng tùy chọn bộ nhớ lên đến 512 GB và có thể gấp đôi không gian lưu trữ nhờ cho phép mở rộng thêm 512 GB thông qua khe cắm thẻ microSD.

Galaxy Note 9 đi kèm bút S Pen "thần thánh" mà mọi flagship chưa thể bắt kịp

Galaxy Note 9 đi kèm cấu hình phần cứng mạnh mẽ, bao gồm camera kép ở mặt sau có khẩu độ biến thiên và hỗ trợ quay phim chuyển động chậm lên đến 960 khung hình/giây. Ngoài pin lớn đến 4.000 mAh, chiếc phablet này cũng đi kèm bút S Pen hỗ trợ điều khiển từ xa qua Bluetooth.

Mặc dù chỉ mới ra mắt cách đây khoảng 2 tháng nhưng Galaxy Note 9 đã được giảm giá nhằm cạnh tranh với loạt iPhone Xs mà Apple vừa ra mắt. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm với mức giá khoảng từ 17,37 triệu đồng.

iPhone X

Cuối cùng, nếu muốn mua một sản phẩm mang vóc dáng giống với iPhone Xs thì iPhone X chính là lựa chọn hoàn hảo lúc này. Mặc dù đã bị Apple khai tử nhưng người dùng hoàn toàn có thể tìm mua sản phẩm thông qua các cửa hàng di động, với mức giá từ 17,57 triệu đồng.

iPhone X vẫn là chiếc smartphone sáng giá trên thị trường hiện nay

iPhone X đi kèm chip A11 Bionic, RAM 3 GB, hỗ trợ hệ thống camera TrueDepth với khả năng mở khóa khuôn mặt qua Face ID. Mặt sau điện thoại đi kèm camera kép 12 MP hỗ trợ hiệu ứng ánh sáng khi chụp ảnh chân dung. Tuy nhiên, máy chỉ đi kèm 1 khe SIM thay vì hỗ trợ 2 SIM như loạt iPhone 2018.

Theo Thanh Niên.