Kaspersky gặp gỡ tân thủ tướng Malaysia tại Liên minh Doanh nghiệp CA

Liên minh Kinh doanh châu Âu - ASEAN (EABA) là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu châu Âu có sức ảnh hưởng to lớn trong khu vực ASEAN, hoạt động với mục đích tạo dựng nền tảng cho các cuộc đối thoại với chính phủ và tổ chức tại các quốc gia. EABA đồng thời mở ra diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp châu Âu trong khu vực.

Cùng với EABA, Kaspersky Lab đã có chuyến viếng thăm đến Malaysia để tìm hiểu rõ hơn về những chính sách quan trọng cũng như kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trong giai đoạn đầu của Chính phủ mới nước này.

Phái đoàn đã có cơ hội gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Tài chính - ông YB Lim Guan Eng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế - ông YB Ong Kian Ming, cùng nhiều nguyên thủ quốc gia.

Tại hội nghị, ông Stephan Neumeier, Giám đốc Điều hành Kaspersky Lab APAC chia sẻ đánh giá của ông về cấp độ các mối đe dọa trong tương lai và trả lời những câu hỏi từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về an ninh mạng: “Hội nghị cho phép chúng tôi tìm hiểu về các chính sách mới được Chính phủ mới thực thi, cách Chính phủ tiếp cận các vấn đề an ninh mạng. Điều này cũng tạo cơ hội cho chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Các cuộc thảo luận này cần được duy trì, như thảo luận về căn cước số do Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Đa phương tiện, ông YB Gobind Singh Deo giới thiệu vào đầu tháng 10”.

Ông Stephan cho biết thêm: “Một nghiên cứu được công bố bởi Global Cybersecurity Index vào năm 2017 cho thấy Malaysia xếp thứ ba về cam kết bảo mật mạng. Malaysia là một trong những thị trường quan trọng của Kaspersky Lab nhờ vào các chính sách hỗ trợ phát triển ICT của quốc gia này”.