GrabRewards đẩy mạnh phát triển với nhiều ưu đãi với đối tác du lịch

Ngày 02/11, Grab công bố chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards mới, và thông qua thỏa thuận hợp tác với Booking.com và Vietnam Airlines. Chương trình mới này mang đến thêm nhiều ưu đãi cho các khách hàng thiên thân thiết của Grab, ví dụ như các sự kiện dành riêng cho thành viên, các phiếu ưu đãi độc quyền, các ưu đãi về du lịch và nhiều ưu đãi khác. Chương trình GrabRewards mới là một phần của cam kết Tốt Hơn Mỗi Ngày (Better Everyday) mà Grab đang thực hiện nhằm không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bắt đầu từ hôm nay, tất cả thành viên Bạch kim (Platinum) và Vàng (Gold) của GrabRewards trên toàn khu vực sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt, bao gồm ưu đãi giảm giá phòng tại booking.com ngay trên ứng dụng Grab.

Grab cũng đã triển khai hợp tác với Vietnam Airlines, tiếp sau các đối tác hàng không đã triển khai hợp tác với Grab gồm Singapore Airlines, Garuda Indonesia, Cebu Pacific, và Thai Airways. Từ giữa tháng 11/2018 trở đi, khách hàng Grab tại Việt Nam có thể đổi điểm GrabRewards thành dặm bay của Vietnam Airlines để quy đổi các chuyến bay và nhiều ưu đãi khác từ Vietnam Airlines. Với các đối tác du lịch mới này, GrabRewards đã trở thành chương trình khách hàng thân thiết về dặm bay và du lịch toàn diện hơn bất kì nền tảng O2O nào trong khu vực.

Bà Cheryl Goh, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phụ trách Tiếp thị của Grab cho biết: “Chúng tôi đang tạo ra chương trình khách hàng thân thiết duy nhất mà khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng thậm chí với những giao dịch nhỏ nhất hằng ngày, ví dụ như mua một chiếc bánh bao hay một tách cà phê buổi sáng, hay chỉ cần di chuyển mỗi ngày. Điểm GrabRewards có thể dễ dàng quy đổi thành các phiếu giảm giá, dặm bay của hãng hàng không, vé tham gia các sự kiện và xem phim, và nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với nhiều thương hiệu được khách hàng yêu thích và giới thiệu thêm nhiều đặc quyền và trải nghiệm trên GrabRewards".

Cũng từ hôm nay, thành viên Bạch kim (Platinum) của GrabRewards sẽ nhận được các ưu đãi bất ngờ từ Grab, bao gồm mã giảm giá khi di chuyển bằng GrabBike và GrabCar, mã giảm giá khi đặt món ăn qua GrabFood. Các ưu đãi này sẽ được tự động hiển thị trong mục Ưu đãi của tôi (Mi Rewards).

Vào đầu tuần này, Grab đã công bố hợp tác chiến lược với Booking Holdings, cho phép các thương hiệu thuộc Booking Holdings có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển do theo yêu cầu do Grab cung cấp trên ứng dụng của các thương hiệu này. Khách hàng dùng Grab cũng sẽ có thể đặt chỗ do Booking.com và Agoda hỗ trợ trên toàn cầu ngay trên ứng dụng Grab.