Samsung Galaxy S10 concept đẹp thế này thì iPhone XS làm gì có “cửa”

Samsung Galaxy S10 có thể là một trong những điện thoại thông minh quan trọng nhất của Samsung từng sản xuất. Được thiết kế với viền benzel mỏng nhất, một máy quét vân tay và camera phía trước bên dưới màn hình, ba camera ở mặt sau, Galaxy S10 được hình thành như một thiết bị tuyệt vời.

Tuy nhiên, camera dưới màn hình sẽ hoạt động như thế nào? Có lỗ hổng trên màn hình hay không? Còn máy quét mống mắt và loa thì sao? Điện thoại sẽ trông như thế nào?

Để giúp cho người dùng có thể hình dung rõ ràng hơn về những gì mong đợi từ Samsung Galaxy S10 về thiết kế và tính năng, tất cả các tin đồn và thông tin hiện có đã được tổng hợp lại, tạo ra loạt concept của Samsung Galaxy S10.

Thiết kế không viền màn hình với camera dưới màn hình

Mới đây, tại Hội nghị các nhà phát triển, công ty đã tiết lộ một loạt các màn hình có khả năng sẽ đến với các thiết bị mang thương hiệu Samsung vào năm 2019 và sau này. Các tính năng này có ba kiểu chữ đặc biệt - hình chữ V, chữ U và chữ O - nhưng điều được quan tâm nhất là loại màn hình thứ tư, được gọi đơn giản là "New Infinity" – Màn hình vô cực mới.

Galaxy S9, concept Galaxy S10 và iPhone Xs (từ trái sang).

Hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn liệu công nghệ "New Infinity" sẽ có trên loạt Galaxy S10 hay không nhưng rõ ràng mục tiêu cuối cùng của Samsung là đưa chúng đến với công nghệ hiển thị di động. Infinity V, U và O có thể sẽ đến với các dòng sản phẩm tầm trung của Samsung và đặc biệt Galaxy S10 có thể sẽ không có “tai thỏ”.

Nếu tin đồn hiện tại là chính xác, Samsung Galaxy S10 sẽ có nhiều cảm biến dưới màn hình, bao gồm máy quét dấu vân tay, một hoặc nhiều camera phía trước, tai nghe và có thể là máy quét mống mắt. Điều này nghe có vẻ khá thú vị nhưng cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi vì camera dưới màn hình này sẽ khiến cho màn hình bị khuyết. Đây là điều mà nhiều người dùng không thích thú.

Galaxy S9 bên cạnh khái niệm Galaxy S10.

Vậy camera cùng với các cảm biến khác có thể ẩn hoàn toàn dưới màn hình mà không có lỗ hay không? Điều này là hoàn toàn có thể và OnePlus 6T là một ví dụ điển hình khi sử dụng một màn hình hiển thị Samsung và có máy quét dấu vân tay quang học bên dưới. Không giống như các điện thoại khác có máy quét vân tay trong màn hình, chỉ sử dụng cảm biến hình ảnh dưới màn hình, OnePlus 6T thực sự có một ống kính nhỏ quét ngón tay của bạn thông qua một lỗ dưới màn hình gần như vô hình khi nhìn từ bên ngoài.

Trên thực tế, camera ẩn dưới màn hình là điều hoàn toàn có thể với màn hình OLED. Do tính chất công nghệ, đặc biệt là do chúng không đòi hỏi một đèn nền, màn hình OLED có thể trong suốt nhưng vẫn hiển thị hình ảnh tới mắt người dùng. Điều này là do màn hình OLED có thể phát ra ánh sáng nhìn thấy được mà không cần nguồn sáng riêng biệt phía sau chúng.

Concept Galaxy S10 đẹp mê muội.

Công nghệ này có khả năng cho phép Samsung không chỉ che dấu máy quét dấu vân tay và camera mặt trước bên dưới màn hình mà còn cả máy quét mống mắt iris trong khi vẫn không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của màn hình.

Trong khi thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia công nghệ cũng đã phát hiện ra một bằng sáng chế thú vị từ năm 2005, mô tả cách thức thiết kế này có thể đạt được với công nghệ hiển thị OLED. Bằng sáng chế này được tạo ra bởi nhà thiết kế công nghệ và kĩ sư David Hartkop, đã được tham chiếu bởi phần lớn các công ty công nghệ di động lớn. Hơn 13 năm kể từ khi được xuất bản, bằng sáng chế đã được tham chiếu và trích dẫn bởi nhiều công ty công nghệ như Apple, LG, Samsung và nhiều hãng khác: Google, Sony, Essential và Kodak. Samsung gần đây cũng đã trích dẫn ý tưởng của Hartkop trong một bằng sáng chế năm 2015.

Bằng sáng chế dành cho camera ẩn sau màn hình OLED đã được nhiều công ty công nghệ tham chiếu trong nhiều năm qua, bao gồm Samsung, Apple và LG.

Thực tế cho thấy, thiết kế "màn hình trượt" đang trở thành một xu hướng với một số thương hiệu Trung Quốc nhưng từ trước tới nay các công ty như Samsung và Apple thường sẽ lựa chọn giải pháp mà không cần di chuyển các bộ phận, cũng là cách gây điểm nhấn riêng.

Người dùng sẽ rất khó chịu khi màn hình xuất hiện lỗ tròn khi chụp ảnh.

Tất nhiên, việc tích hợp camera dưới màn hình sẽ khó khăn hơn so với tích hợp một máy quét vân tay trong màn hình. Đó là bởi vì máy quét dấu vân tay quang học chỉ cần tập trung vào ngón tay cái của bạn trên màn hình, trong khi camera selfie sẽ cần phải tập trung ra toàn màn hình và trên khuôn mặt của bạn. Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn về độ trong suốt của màn hình và cách hiển thị nội dung.

Tất cả điều này, theo bằng sáng chế của Harktop, về mặt lí thuyết có thể được giải quyết bằng cách tạm thời thay đổi tỉ lệ khung hình của màn hình - để lại một phần nhỏ của một giây cho mỗi khung trống. Sau đó, camera mới có thể được đồng bộ hóa để chụp khoảnh khắc khi phần trống của quá trình làm mới hình ảnh được truyền tới trước vị trí của ống kính phía sau màn hình.

Máy quét vân tay trong màn hình

Một trong những tính năng được khẳng định chắc chắn sẽ nằm dưới màn hình của Galaxy S10 là máy quét vân tay. Theo các nguồn đáng tin cậy, nó sẽ không phải là một cảm biến quang học mà là một máy quét dấu vân tay siêu âm hiệu suất cao hơn (và đắt hơn).

Galaxy S10 sẽ có máy quét vân tay nằm dưới màn hình.

Công nghệ siêu âm sử dụng âm thanh để ánh xạ vân tay của bạn. Mô-đun sẽ gửi một sóng áp lực qua màn hình và ngón tay của bạn, sau đó chúng bị phản xạ từ vân tay của bạn và quay lại cảm biến để tạo bản đồ 3D riêng (với tốc độ nhanh). Đầu đọc vân tay siêu âm cũng có thể làm việc thông qua cả thủy tinh và kim loại, và ngay cả khi ngón tay bạn bị ướt, các sóng áp lực vẫn có thể đi qua.

Ba camera chính trên Galaxy S10 +

Galaxy S10 sẽ có cụm 3 camera sau trong khi iPhone X và Galaxy S9+ mới chỉ có camera sau kép.

Samsung Galaxy S10+ được đồn đại là có một thiết lập cụm 3 camera sau, trong khi Galaxy S10 chỉ có hai camera chính. Việc thiết lập camera kép được mong đợi sẽ giống như Galaxy S9+ và Galaxy Note 9 năm nay, kết hợp một ống kính thường với một ống kính góc rộng, trong khi 3 camera của Galaxy S10+ sẽ gồm một ống kính thường, một ống kính góc rộng và một ống kính chụp toàn cảnh.

Thiết kế của Galaxy S10 sẽ ngày càng được hoàn thiện.

Bất kể ra sao, dòng Galaxy S kế nhiệm nhiều khả năng sẽ là "bước tiến lớn" tiếp theo trong hệ thống camera Galaxy và thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới cả hệ thống camera trên thị trường điện thoại thông minh.

Nhiều tùy chọn màu gradient đẹp

Trong thời gian gần đây, khi điện thoại thông minh đã trở nên ngày càng đồng nhất về mặt thiết kế, màu sắc đã trở thành một yếu tố khác biệt lớn. Trong khi iPhone vẫn chỉ loanh quanh với 3 tùy chọn màu cơ bản: đen, trắng hoặc bạc, một thương hiệu khác đã mang lại một số xu hướng mới - P20 Pro của Huawei với mặt lưng gradient rực rỡ.

Hình dung Galaxy S10 với mặt lưng chuyển màu vô cùng đẹp mắt.

Nếu tin đồn gần đây là chính xác, Samsung đang có kế hoạch để cung cấp cho Galaxy S10 một số phiên bản mặt lưng gradient vô cùng bắt mắt. Các màu kết hợp có thể là: xanh ngọc lục bảo - xanh dương, xanh dương - cam, và tím - đen sẽ trông khá đẹp.

Lưu ý: Những hình ảnh trong bài được trang tin công nghệ PhoneArena tạo ra dựa trên thông tin sơ bộ của các thiết bị tương ứng, bản thiết kế CAD và ảnh trực tiếp của thiết bị hoặc phụ kiện. Các hình ảnh này không chính xác là thiết kế cuối cùng của thiết bị.

Theo Dân Việt.