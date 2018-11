Apple lại giở chiêu với máy Mac nhằm móc hầu bao khách hàng

Trong một thông báo mới nhất mà Apple xác nhận với trang The Verge, công ty cho biết chip T2 có mặt trên một số hệ thống Mac mới hiện nay có thể giới hạn việc thay thế thành phần nhất đến đến từ các bên thứ ba.

Về cơ bản, sau khi sửa chữa các thành phần nhất định “có liên quan” đến chip T2, hệ thống cần chạy qua một bộ công cụ cấu hình đặc biệt để có thể tiếp tục hoạt động. Đáng chú ý, bộ công cụ này chỉ có tại cửa hàng Apple hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Điều này khiến người dùng liên tưởng đến những cách làm mà Apple đã áp dụng với các thiết bị iOS trong quá khứ, nơi thay thế cảm biến Touch ID trên thiết bị iOS là điều không thể đối với các trung tâm sửa chữa ngoài.

Mặc dù Apple không cung cấp danh sách đầy đủ các thành phần bị ảnh hưởng cũng như các hệ thống có tính năng này nhưng không bất ngờ khi các hệ thống với chip T2 đều nằm trong danh sách. Các chi tiết rò rỉ cho thấy điều này có thể bao gồm bảng mạch logic, vỏ phía trên, Touch ID, cùng với bảng logic và bộ nhớ flash trên iMac Pro.

Có một chi tiết đáng chú ý là iFixit từng cho biết họ không gặp phải bất kì sự cố khóa tính năng nào khi sửa chữa MacBook Pro có chứa chip T2. Trong giải thích từ Apple, công ty chỉ đơn giản cho biết phần lớn công việc sửa chữa sẽ không cần đến công cụ cấu hình.

Chip T2 là tác nhân khiến việc sửa chữa nhiều lỗi trên máy Mac trong tương lai tốn kém hơn.

Vấn đề là sự xuất hiện của chip T2 có thể ngăn cản một số hoạt động sửa chữa máy Mac trong tương lai, và Apple sẽ buộc khách hàng của mình phải đưa thiết bị đến các dịch vụ sửa chữa do chính Apple thực hiện hoặc ủy quyền. So với các dịch vụ sửa chữa ngoài, chi phí sửa chữa tại các trung tâm này cao hơn nhiều. Đó là lí do tại sao các chuyên gia đang yêu cầu ban hành một “quyền được sửa chữa” để giúp bảo vệ người dùng và các dịch vụ sửa chữa ngoài, từ đó chống lại các hành vi độc quyền sửa chữa như của Apple.

Theo Dân Việt.