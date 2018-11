Không chỉ có giá hủy diệt, OnePlus 6T còn có pin cực “trâu”

OnePlus 6T được xem là phiên bản nâng cấp từ OnePlus 6 trước đó. Mặc dù có chung phong cách thiết kế nhưng có hai điểm mới trên OnePlus 6T: máy quét dấu vân tay tích hợp trên màn hình và tuổi thọ pin “khủng”.

OnePlus 6T sở hữu viên pin 3700 mAh, mặc dù không quá lớn so với OnePlus 6 trước đó (có pin 3400 mAh) nhưng vẫn có tuổi thọ pin dài hơn đáng kể. Để kiểm tra điều này, trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành thử nghiệm mẫu smartphone này với nhiều “đối thủ” tầm cỡ.

Tuổi thọ pin của OnePlus 6T và các sản phẩm khác.

Kết quả cho thấy, “kẻ hủy diệt” mới có tuổi thọ pin lên tới 9 giờ 52 phút, vượt qua khá nhiều mẫu flagship năm nay. Thời gian này ngắn hơn so với iPhone Xs Max, Galaxy Note 9 và Pixel 3 XL; thua xa Huawei Mate 20 và iPhone Xr vì hai sản phẩm này chỉ sử dụng màn hình LCD.

Thời gian sạc đầy của các mẫu smartphone cao cấp.

Tiếp đó, OnePlus 6T cũng được thử nghiệm trong bài kiểm tra sạc pin từ 0 – 100%. May mắn là điện thoại có sẵn sạc nhanh USB C màu đỏ trong hộp nên chủ nhân của nó không cần phải mua thêm phụ kiện. Thử nghiệm cho thấy bạn không mất quá nhiều thời gian để sạc đầy máy – 85 phút. Do đó, chỉ trong một bữa ăn trưa, người dùng đã có thể sạc pin được khoảng 50%.

Theo Dân Việt.