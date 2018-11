Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản ‘không rành’ chuyện... an ninh mạng

Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng Nhật Bản Yoshitaka Sakurada cho hay không sử dụng máy tính nhưng dùng điện thoại thông minh mỗi ngày.

Cụ thể, trong cuộc họp của một ủy ban quốc hội Nhật về luật an ninh mạng hôm 22/11, ông Sakurada, 68 tuổi, thừa nhận: “Chính tôi không quen thuộc" với các vấn đề an ninh mạng, theo tờ The Japan Times.

“Công việc lớn nhất của tôi là đọc các phản hồi được gửi tới mà không để xảy ra bất kì sai sót nào”, ông Sakurada cho hay khi phản hồi những câu hỏi do các quan chức đặt ra cho ông.

Tuy nhiên, theo The Japan Times, ông Sakurada cũng vật vã với công việc đó. Tờ báo chỉ ra trong cuộc họp, có nhiều lần ông Sakurada không đọc đúng các tài liệu liên quan, hiểu nhầm câu hỏi từ giới nghị sĩ và đôi khi đưa ra câu trả lời không phù hợp.

Có lẽ vì vậy mà một nghị sĩ đảng đối lập nói rằng ông Sakurada có thể gây hại cho nền kinh tế Nhật và ông đã đáp lại : “Tôi có mặt ở đây vì cần có một bộ trưởng nội các”.

Hồi tuần trước, ông Sakurada thừa nhận rằng ông không sử dụng máy tính kể từ năm 25 tuổi vì công việc của ông đã được giao cho thuộc cấp. Trong cuộc họp hôm 22.11, Bộ trưởng Sakurada cho hay ông không sử dụng máy tính nhưng ông dùng điện thoại thông minh mỗi ngày.

