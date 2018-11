Trải nghiệm sản phẩm cùng A Day With Dell

A DAY WITH DELL là chuỗi hoạt động hướng đến người dùng cuối nhằm mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới với các sản phẩm được Dell giới thiệu trong năm 2018. Theo kế hoạch, A Day With Dell sẽ lần lượt được tổ chức tại năm tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

A Day With Dell có gì hấp dẫn?

A Day With Dell được thiết kế gồm 4 khu trải nghiệm chính là Dell Entertain, Dell Work, Dell Create và Dell Game; qua đó thể hiện được hình ảnh quen thuộc của sản phẩm công nghệ trong cuộc sống thường ngày. Tại những khu trưng bày, bạn sẽ được tham gia các hoạt động, minigame tương ứng với đặc tính nổi bật của sản phẩm. Từ đó có thể xác định, chọn được dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của cá nhân.

Cụ thể Dell Create trưng bày các sản phẩm laptop 2-trong-1, đi kèm là bút cảm ứng giúp cải thiện sự tương tác giữa người và máy. Dòng AIO (tức máy tính tất cả trong một) với thiết kế thông minh, mang đến người dùng cảm hứng trong những công việc thiết kế, sáng tạo.

Dell Entertain là khu trưng bày những sản phẩm với trải nghiệm về âm thanh và màn hình, phù hợp cho người dùng yêu thích làm việc ngoài trời và thường xuyên di chuyển. Trong khi đó Dell Work là nơi trình diễn các sản phẩm theo tiêu chí "on the go". Vì vậy thiết kế sản phẩm được tối ưu cho nhu cầu giải quyết công việc liên tục, mọi lúc mọi nơi.

Điểm nổi bật của A Day With Dell là khu Dell Game với các sản phẩm trưng bày thuộc các dòng chuyên game như Dell Gaming G7, màn hình Alienware và cả bộ bàn phím, chuột cũng mang logo “người ngoài hành tinh”. Các bạn yêu game sẽ được thỏa thích trải nghiệm thế giới game thực tế ảo, thậm chí chơi game như một game thủ thực sự.

Đặc biệt, tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ có giải đấu game đối kháng dành cho game thủ với tổng giải thưởng lên đến 20 triệu đồng. Bắt đầu từ Hà Nội, giải đấu game CS:GO được tổ chức vào ngày 19/11/2018 tại Aeon Mall Long Biên, đăng kí online tại: http://bit.li/a-day-with-dell.

Bên cạnh khu trải nghiệm sản phẩm, A Day With Dell còn tổ chức các phiên thảo luận (workshop) với nội dung chia sẻ về công nghệ. Bên cạnh đó, chương trình còn thiết kế một gian hàng bảo hành sản phẩm miễn phí dành cho người dùng Dell.

A Day With Dell sẽ khởi động tại Hà Nội, sau đó sẽ mang không gian trải nghiệm đến người dùng tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ từ đây cho đến tháng Một năm 2019.

Dell XPS 15 9575 - laptop 2-trong-1 cao cấp với màn hình 15,6 inch đầu tiên

XPS 15 9575 được Dell chính thức ra mắt người dùng tại A Day With Dell ngày 17/11. Đây cũng là chiếc laptop 15 inch “2-trong-1” mỏng nhất thế giới với độ mỏng chỉ 16 mm, tức thấp hơn cả tiêu chuẩn thiết kế do Intel đưa ra với dòng laptop 15,6 inch dùng bộ xử lí G-series.

Về thiết kế, XPS 15 9575 sử dụng chất liệu nhôm nguyên khối kết hợp cùng công nghệ màn hình InfinityEdge. Màn hình 15,6 inch độ phân giải 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel) cùng khả năng gập xoay màn hình 360 độ, cho phép tùy biến sử dụng theo các kiểu khác nhau như dựng đứng, dạng lều để trình chiếu hoặc gập màn hình 360 độ để sử dụng như máy tính bảng.

Với sản phẩm này, Dell không đơn giản lấy lại thiết kế của XPS 15 cũ và thay đổi bản lề để có thể xoay 360 độ. Hãng đã thay đổi rất nhiều để nó mỏng nhẹ hơn, hiệu suất tốt hơn và nhất là màn hình 15,6 inch nhưng kích cỡ nhỏ gọn chỉ 14 inch mà thôi.

Về cấu hình phần cứng, XPS 15 9575 trang bị bộ xử lí G-series và đây cũng là kết quả của sự hợp tác giữa Intel và AMD nhằm đưa nhân đồ họa Radeon RX Vega vào chip xử lí Core i. Đi kèm là bộ sạch 130 watt và pin Lithium Ion với thời lượng sử dụng lên đến 16 giờ. Giá tham khảo của sản phẩm là 62,990,000đ (đã bao gồm VAT).

Inspiron 5000 - Bản nâng cấp cho giới trẻ

Bộ đôi Inspiron 5000 - Inspiron 5480 và Inspiron 5482 cũng là dòng laptop mới được ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng.

Khác với những dòng laptop Inspiron trung cấp của Dell trước đây có vẻ ngoài khá thô cứng thì Dell Inspiron 5000 được hãng thiết kế hướng tới xu hướng mỏng nhẹ hơn. Inspiron 5480 có trọng lượng chỉ 1,48 kg giúp người dùng có thể sử dụng máy mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm được trang bị cấu hình Intel® Core™ i5-8265U, RAM 4 GB DDR4 2666 MHz, ổ cứng 128 GB SSD M.2 Sata, 1 TB HDD, card NVIDIA GeForce® 2 GB GDDR5 và Intel® UHD Graphics 620 - cấu hình ổn định cho nhiều tác vụ văn phòng, lí tưởng cho học tập và làm việc. Bên cạnh đó, kích thước màn hình 14 inch FHD (1920 x 1080 pixel), sử dụng tấm nền IPS, cung cấp hình ảnh sắc nét cũng là ưu điểm của dòng sản phẩm Inspiron 5000 này. Inspiron 5480 phiên bản màu bạc hiện đã có mặt trên thị trường với mức giá tham khảo là 20,750,000đ cho phiên bản cấu hình Intel Core i5-8265U.

Một lựa chọn khác cho dòng sản phẩm này là Inspiron 5482 - phiên bản laptop lai đầu tiên của dòng Inspiron 5000, được Dell tập trung vào chế độ đa nhiệm và thao tác trên màn hình. Sản phẩm có trọng lượng 1,62 kg, thiết kế các cạnh vuông vức với điểm nhấn duy nhất là logo được mạ crom, mỏng nhẹ trong kích thước 14 inch. Dell Inspiron 5482 được trang bị Chip Intel Quad Core thế hệ thứ 8, Ram 16 GB, ổ cứng 256 GB và card Intel UHD Graphics 620. Kết hợp cùng những điểm mạnh như màn hình IPS Full HD, công nghệ Dell Cinema hỗ trợ nhu cầu giải trí tốt… Inspiron 5000 là lựa chọn hợp lí cho đối tượng người dùng là sinh viên, nhân viên văn phòng trẻ. Giá tham khảo của sản phẩm là 23,500,000đ (đã bao gồm VAT).

Đặc biệt, để tiện lợi hơn cho những người phải làm việc thường xuyên trên nhiều thiết bị, smartphone lẫn laptop, tại CES 2018, Dell đã giới thiệu đến người dùng Dell Mobile Connect - ứng dụng được cài trên smartphone và laptop, người dùng có thể sử dụng smartphone ngay trên laptop, rất hữu ích và tiết kiệm thời gian. Ứng dụng này được Dell hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

XPS 15 9575 và Inspiron 5000 được bảo hành bởi dịch vụ Premium-Support 24/7 - dịch vụ bảo hành tận nơi uy tín, tin cậy và tiết kiệm thời gian.