iSpace kí kết hợp tác với Kaspersky Lab đào tạo nhân lực an ninh mạng

Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace là mô hình trường chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) được thành lập năm 2008, trong đó có hệ thống Thao trường mạng (Cyber Range) để nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng. Trong bối cảnh không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, iSpace đã kí hợp tác với Kaspersky Lab Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng có chuyên môn sâu, kĩ năng tác chiến tốt, quản trị được hệ thống an ninh mạng tích hợp nhằm kịp thời cung ứng ngay cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Cụ thể, các nội dung được kí kết giữa hai bên gồm: Thông qua iSpace, Kaspersky Lab tài trợ một hệ thống chuyên dụng để nghiên cứu, đào tạo và phát triển các chuyên đề nâng cao về an ninh, an toàn thông tin mạng cho sinh viên ngành CNTT nói chung, chuyên ngành an ninh mạng nói riêng. Song song đó, Kaspersky Lab cũng hỗ trợ chuyên gia hướng dẫn, đào tạo chuyên môn sâu về an ninh mạng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên iSpace.

Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu trong việc phòng vệ mạng, phòng chống mã độc và bảo vệ hệ thống cơ sở dự liệu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc phát triển Kaspersky Lab Việt Nam, cho biết: “Sinh viên tốt nghiệp iSpace là những người sẽ làm trực tiếp các công việc về an ninh mạng, bảo mật hệ thống, do đó rất phù hợp với chuyên môn và nguồn lực của Kaspersky Lab. Hãng sẽ cung cấp nhiều công cụ để giúp sinh viên tốt nghiệp có thể dùng vào công việc bảo vệ an ninh mạng thường ngày tại các doanh nghiệp và tổ chức”.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng iSpace, khẳng định việc có thêm công cụ, kiến thức thực tế từ một doanh nghiệp như Kaspersky Lab sẽ giúp sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm hơn và kiến thức tiếp cận được với thực tế.

Hợp tác với Kaspersky Lab Việt Nam lần này là một trong những hoạt động quan trọng phục vụ trực tiếp chương trình đào tạo “vệ sĩ mạng” mà nhà trường đang triển khai, giúp sinh viên học được cách rà soát và khắc phục tất cả các lỗ hổng và nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn thông tin trong hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức; Rà soát và xây dựng hoàn thiện các quy định đối với người dùng đầu cuối khi sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức; Sử dụng các giải pháp bảo mật để phát hiện, phân tích, và tư vấn về sự cố mạng cho tổ chức.