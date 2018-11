Vietnamobile giới thiệu gói cước Roam Like Home

Khi khách hàng Vietnamobile chuyển vùng vào các quốc gia thuộc gói Roam Like Home, khách hàng có thể thoải mái sử dụng thoại và data với cước phí thấp tương đương như khi ở Việt Nam. Đặc biệt, Vietnamobile là nhà mạng Việt Nam đầu tiên cung cấp Roam Like Home tại Trung Quốc, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí lên đến 96% so với giá cước chuyển vùng quốc tế thông thường, mà không cần tốn bất kì một khoản phí đăng kí nào.

Giá thoại CVQT tại 7 quốc gia thuộc gói Roam Like Home của Vietnamobile thấp không tưởng. Khách hàng chỉ tốn 1,500 đồng/phút đối với cuộc gọi tới số của nước đang chuyển vùng và 2,000 đồng/phút đối với cuộc gọi về Việt Nam (tương đương cước phí nội địa tại các nước), giúp tiết kiệm từ 80% đến 96% phí thoại CVQT.

Đồng thời, giá cước Data của gói Roam Like Home chỉ còn 300 đồng/MB. Với ưu đãi vượt trội này, khách hàng có thể thoải mái kết nối mạng xã hội, tận hưởng các nội dung giải trí, cũng như thực hiện các hoạt động online khác ở nước ngoài mà không lo chi phí Data Roaming. Chính vì vậy, khách hàng tránh được những phiền toái khi mua SIM bản địa (như giá cao, thủ tục phức tạp và phải thay đổi số điện thoại) hoặc mang theo bộ phát wifi lích kích trong chuyến đi. Điều này khiến cho trải nghiệm các chuyến đi nước ngoài của khách hàng sẽ được trọn vẹn hơn rất nhiều. Tuyệt vời hơn, gói Roam Like Home dành cho tất cả khách hàng trả trước của Vietnamobile mà không yêu cầu đăng kí.

Theo số liệu của Cục Quản lí Xuất nhập cảnh, có khoảng 6 triệu người Việt xuất cảnh trong năm 2016. Nhiều du khách chọn dịch vụ roaming để giữ liên lạc được thông suốt thay vì phải thay đổi số điện thoại của họ. Trước đây, dịch vụ roaming luôn được xem là “đắt đỏ” vì cước phí thoại và data khá cao nên ít người lựa chọn. Từ ngày 01/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức bãi bỏ quy định giá sàn của cước roaming liên mạng, cho phép các nhà mạng Việt Nam chủ động đàm phán với các nhà mạng khác trên thế giới để giảm chi phí. Với cam kết không ngừng cung cấp những trải nghiệm không giới hạn cho người dùng, Vietnamobile đã nắm bắt cơ hội này để triển khai gói cước roaming với mức giá vô cùng ưu đãi cho các khách hàng.