Windows 10 nhắc khởi động lại máy khi có bản cập nhật mới

Theo Howtogeek, với bản 19H1 khi thiết bị có bản cập nhật và yêu cầu khởi động lại máy tính, người dùng sẽ thấy biểu tượng Windows Update có thông báo màu da cam, nằm tại khay hệ thống để nhắc nhở khởi động lại thiết bị.

Đây được xem là một ý tưởng tuyệt vời, cho phép nó làm nổi bật các bản cập nhật thay vì một thông báo trên màn hình với nội dung yêu cầu người dùng khởi động lại máy tính làm gián đoạn quá trình làm việc của họ. Khi nhìn thấy biểu tượng, người dùng đơn giản là biết rằng mình nên khởi động lại máy tính ở thời điểm nào trong ngày.

Biểu tượng trên khay hệ thống này được tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, chỉ cần vào Settings > Update & Security > Windows Update > Advanced Options và chuyển “Show a notification when your PC requires a restart to finish updating” sang trạng thái On.

Chuyển nút tùy chọn sang trạng thái On để kích hoạt biểu tượng thông báo cập nhật

Nhấp chuột phải vào biểu tượng và bạn sẽ thấy các tùy chọn để khởi động lại ngay lập tức, lên lịch thời gian khởi động lại, mở Windows Update hoặc tạm thời ẩn biểu tượng.

Khi nhấp chuột phải vào biểu tượng sẽ thấy nhiều tùy chọn hiện ra

Bản cập nhật mới nhất cũng có một số thay đổi thú vị khác, bao gồm biểu tượng micro trong khay hệ thống cho bạn biết ứng dụng nào hiện sử dụng micro của bạn.

Các thay đổi khác bao gồm tích hợp To Do trong Mail và Calendar, cập nhật thiết kế Fluent cho menu Start cùng một số cập nhật cho giao diện Search và Cortana.

Theo Thanh Niên.