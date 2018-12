Apple công bố các ứng dụng tốt nhất năm 2018

Theo 9to5Mac, ứng dụng tốt nhất năm 2018 cho iPhone thuộc về Procreate Pocket, cho phép người dùng tạo ra các bản vẽ dễ dàng. Trong khi đó, trò chơi giải đố dựa trên cốt truyện Donut Countryđược tôn vinh ở hạng mục trò chơi tốt nhất cho iPhone.

Với iPad, Apple lựa chọn Froggipedia là ứng dụng tốt nhất năm. Đây là một ứng dụng dựa trên thực tế tăng cường cho phép người dùng giải phẫu ếch mà không phải làm thực tế. Trò chơi iPad hay nhất trong năm thuộc về Gorogoa, một trò chơi giải đố khác.

Sweat, một ứng dụng thể dục phổ biến trên iPhone, là ứng dụng tốt nhất trên Apple TV; và Alto’s Odyssey là trò chơi tốt nhất. Với nền tảng máy tính Mac, Apple vinh danh ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh Pixelmator Pro và trò chơi The Gardens Between.

Apple không có giải thưởng cho Apple Watch mà chỉ nêu tên một số ứng dụng được yêu thích gồm Carrot Weather, Overcast, Lifesum.

Ngoài các giải thưởng ứng dụng, Apple cũng công bố thêm giải thưởng “âm nhạc tốt nhất năm”. Nghệ sĩ của năm được trao cho Drake, nghệ sĩ đột phá cho Juice WRLD, bài hát của năm là I Like Itcủa Cardi B và Bad Bunny & J. Balvin, album của năm thuộc về Golden Hour của Kacey Musgraves.

“Podcast của năm” thuộc về Dark, Slow Burn, The Daily, Serial, This American Life; “Bộ phim của năm” thuộc về Black Panther, A Star is Born, Crazy Rich Asians; và “Chương trình truyền hình của năm” gọi tên The Good Place, The Americans, The Good Fight…

Danh sách các giải thưởng tốt nhất 2018 được Apple công bố chi tiết tại đường link https://www.apple.com/newsroom/2018/12/apple-presents-the-best-of-2018 để người dùng dễ dàng tham khảo và tải về.

Theo Thanh Niên.