Kaspersky Lab hợp tác với The Mix khởi động chiến dịch #AndOwningIt

Phần lớn thế hệ Z thừa nhận cảm thấy lo lắng về điều gì đó trong cuộc sống hàng ngày nhưng thường không tìm kiếm lời khuyên để đối phó với nó

Báo cáo mới của Kaspersky Lab đã chỉ ra rằng thế hệ Z là thế hệ hay lo lắng nhất, với phần lớn thanh thiếu niên thừa nhận họ băn khoăn về điều gì đó trong cuộc sống nhưng lại không tìm kiếm lời khuyên chuyên môn để tìm cách đối phó với điều đó. Cùng với cam kết an ninh toàn cầu, Kaspersky Lab đã hợp tác với tổ chức từ thiện kĩ thuật số The Mix để giúp những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới kiểm soát nỗi bất an của chính mình và vượt qua rào cản để đạt được hạnh phúc thông qua chiến dịch #AndOwningIt.

Giữa thế giới bị tin tức và truyền thông chi phối, gần một nửa thế hệ Z (những người trẻ từ 13 đến 23) cho biết họ cảm thấy lo lắng về ngoại hình của họ hơn là triển vọng về nghề nghiệp, tiền bạc, khủng bố và bị bắt nạt.

Nghiên cứu cho thấy những cảm xúc lo lắng có thể ảnh hưởng đến hành vi của những người trẻ tuổi, bao gồm cả cách họ tiếp cận mạng xã hội. Ví dụ, có một điều khá phổ biến là thế hệ Z thường tạo ra hình mẫu hoàn hảo cho mình. Hầu hết những người trẻ tuổi dành đến nửa giờ đồng hồ để chỉnh sửa hình ảnh hoặc video của họ trước khi đăng tải lên mạng xã hội, để tạo ra một hình ảnh hoàn hảo.

Một phát hiện quan trọng nữa là nữ giới thường cảm thấy ít an toàn hơn nam giới. Họ lo lắng nhiều hơn về ngoại hình của mình. Gần gấp đôi số lượng nữ là Z-ers, khi so sánh với các Z-ers nam, cũng thừa nhận việc thay đổi thói quen ăn uống của họ (chẳng hạn như ăn quá nhiều hoặc kiềm chế ăn uống) vì lo lắng liên quan đến ngoại hình. Những nội dung về cải thiện vóc dáng cơ thể, tập thể dục trên mạng xã hội làm cho nữ giới cảm thấy tồi tệ hơn nam giới, và nữ giới thừa nhận bỏ qua nhiều sự kiện xã hội trong năm cũng vì nỗi lo này.

Điều đáng chú ý là thế hệ Z không tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy lo lắng. Đa số những người trẻ tuổi không đến gặp bác sĩ để được tư vấn về cách đối phó với những lo lắng này. Vì vậy, nhiều thanh niên đang đấu tranh nhưng họ không chắc chắn về cách đối phó với cảm xúc của mình.

Để giải quyết vấn đề này, Kaspersky Lab đã hợp tác với The Mix, một tổ chức từ thiện số hỗ trợ những người dưới 25 tuổi, để khởi động một chiến dịch mới giúp giải quyết những bất ổn từ Gen Z. Chiến dịch #AndOwningIt mới này nhằm giúp những người trẻ tuổi sống hạnh phúc hơn bằng cách trao quyền cho họ kiểm soát sự bất an và giúp họ nhận ra những lo lắng này không phải là rào cản đi đến hạnh phúc. Vì sao? Vì đây chính là bước đầu để biến sự bất an thành sức mạnh và sở hữu nó.

Chiến dịch này sẽ có sự xuất hiện của những chiếc áo phông in những nỗi bất an phổ biến nhất của người trẻ tuổi, khuyến khích họ thừa nhận những nỗi lo của mình và bắt đầu chia sẻ. Tất cả lợi nhuận từ việc bán áo phông sẽ được góp vào The Mix.