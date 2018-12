Qualcomm giới thiệu nền tảng PC 7 na-nô mét đầu tiên trên thế giới

Ngày 6/12, Trong ngày thứ ba của Hội nghị Công nghệ Snapdragon thường niên, Qualcomm đã công bố Nền tảng Điện toán Qualcomm Snapdragon 8cx - Nền tảng PC 7 na-nô-mét đầu tiên trên thế giới.

Được thiết kế hoàn toàn mới dành cho giải pháp điện toán cá nhân thế hệ mới với nhiều tính năng mới cùng thiết kế mỏng và nhẹ, cho phép tạo ra những kiểu dáng mới cho phân khúc máy tính luôn hoạt động, luôn kết nối. Snapdragon 8cx được trang bị GPU Qualcomm Adreno 680 mới, GPU mạnh nhất từ trước đến nay do Qualcomm Technologies, Inc. thiết kế. Với giao diện bộ nhớ rộng gấp đôi, từ 64 bit lên 128 bit và hiệu năng cao hơn so với các nền tảng điện toán Snapdragon trước đây, người dùng sẽ được hưởng lợi từ những trải nghiệm có chất lượng cao hơn và khả năng xử lí đồ họa đỉnh cao khi tạo ra nội dung dành cho người dùng. Mẫu sản phẩm Snapdragon 8cx hiện đang được gửi đến cho khách hàng và được dự kiến là sẽ có mặt trên các thiết bị thương mại từ Quý 3 năm 2019.

“Khi hiệu năng và thời lượng pin là những nguyên lí chủ đạo trong thiết kế, chúng tôi tạo ra nhiều sáng tạo về công nghệ 7nm để ứng dụng trong máy tính PC, cho phép có được những năng lực giống như trên điện thoại thông minh, tạo ra những trải nghiệm điện toán mới,” ông Alex Katouzian, Phó chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc bộ phận di động của Qualcomm Technologies phát biểu. “Là nền tảng Snapdragon nhanh nhất từ trước đến nay, Snapdragon 8cx sẽ cho phép khách hàng của chúng tôi cung cấp trải nghiệm điện toán mạnh mẽ với thời lượng pin đủ dùng trong nhiều ngày và kết nối nhiều gigabit trong thiết kế mới, mỏng, nhẹ, không dùng quạt dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.”

Snapdragon 8cx được trang bị CPU tám lõi Qualcomm Kryo 495, CPU Kryo nhanh nhất từ trước đến nay được thiết kế và phát triển bởi Qualcomm Technologies, Inc. Với bộ nhớ đệm (cache) lớn hơn so với các nền tảng tính toán trước đây, Kryo 495 cho phép người dùng xử lí đa nhiệm nhanh hơn và đạt được năng suất làm việc cao hơn, vượt xa những kì vọng về hiệu năng của những thiết kế PC mỏng, nhẹ và không dùng quạt hiện nay. Snapdragon 8cx có hiệu năng cao hơn trong khi mức tiêu thụ điện năng thấp hơn rất nhiều so với các giải pháp cạnh tranh, cho phép có được thời lượng pin đủ dùng trong nhiều ngày và kết nối luôn hoạt động khi người tiêu dùng cần đến nhất. Snapdragon 8cx còn đạt được chứng nhận Windows 10 Enterprise đầu tiên cho nền tảng Snapdragon.

Một tính năng khác lần đầu tiên có trên Snapdragon 8cx là việc bổ sung công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge 4+, được thiết kế để đạt được tốc độ sạc siêu nhanh cho người dùng trong quá trình di chuyển. Snapdragon 8cx còn được trang bị công nghệ âm thanh Qualcomm Aqstic, một bộ giải pháp công nghệ trong đó bao gồm cả các bộ codec âm thanh tiên tiến, bộ khuếch đại công suất thông minh và một loạt các công nghệ phần mềm âm thanh và xử lí giọng nói tiên tiến. Với khả năng hỗ trợ cổng USB 3.1 thế hệ thứ hai thông qua cổng Type C và PCI-E thế hệ thứ ba tương thích với nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau, người dùng giờ đây có thể kết nối với hai màn hình 4K HDR (High Dynamic Range - Dải động cao) với thiết bị hỗ trợ Snapdragon 8cx của họ.

Với lộ trình hướng tới 5G, modem LTE Qualcomm Snapdragon X24 có mặt trên Snapdragon 8cx được thiết kế để giúp các nhà mạng khai thác hiệu quả nhất tài nguyên tần số của họ và nâng cao năng lực của Gigabit LTE, cho phép có được những trải nghiệm mới dành cho người dùng với tốc độ siêu nhanh trên máy PC.