Yamaha Motor thực hiện đầu tư chiến lược vào Grab

Thông qua quan hệ hợp tác này, Yamaha Motor và Grab hướng đến phát triển các dịch vụ vận chuyển thế hệ tiếp theo thông qua việc ứng dụng các giải pháp và sáng tạo, trong đó 1) tận dụng công nghệ và bí quyết của Yamaha Motor trong lĩnh vực an toàn cho xe máy để giúp các đối tác tài xế xe máy của Grab lái xe an toàn và tự tin hơn, từ đó đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt xe máy công nghệ ngày càng tăng cao cũng như gia tăng sự hài lòng cho người dùng; và 2) giảm bớt những rào cản khi mua xe máy cho những người đang tham gia (hoặc đang có ý định tham gia) vào lĩnh vực đặt xe máy công nghệ.

Là một phần của Tầm nhìn Dài hạn 2030 được Yamaha Motor công bố vào ngày 11/12/2018, và dưới khẩu hiệu “Nghệ thuật vì Khả năng Con người”, quan hệ hợp chiến lược này phát huy công nghệ robot (Advancing Robotics), giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các sáng kiến theo phong cách riêng của Yamaha (Rethinking Solutions), và thúc đẩy đổi mới trong vận chuyển (Transforming Mobility). Để thực hiện những điều này, Yamaha Motor đặt mục tiêu mở rộng các lĩnh vực tiềm năng của con người và tạo ra những phong cách sống tốt đẹp hơn.

Yamaha Motor cũng đặt mục tiêu tận dụng nền tảng khách hàng của Grab tại Đông Nam Á và sự am hiểu trong lĩnh vực đặt xe máy công nghệ của Grab để phát triển các sản phẩm trong tương lai.

Ông Takuya Kinoshita - Tổng Giám đốc Điều hành mảng Kinh doanh xe máy, Yamaha Motor Co., Ltd cho biết: “Chúng tôi có thể thấy trước được những tiến bộ đáng kể thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Grab. Bên cạnh việc nâng cao sự an toàn và sự tự tin cho người dùng cũng như tài xế nhờ kết hợp công nghệ của Yamaha Motor trong các hệ thống giao thông mới, chúng tôi cũng dự đoán sự gia tăng hơn nữa giá trị của xe máy trong các hệ thống vận chuyển tương lai, và trong việc sáng tạo ra các giải pháp vận chuyển mới.”

Ông Ming Maa, Chủ tịch Grab, cho biết: “Chúng tôi vui mừng hợp tác với Yamaha nhằm phát triển và cung cấp các giải pháp di chuyển an toàn hàng đầu trong ngành tới các đối tác tài xế xe môtô gắn máy của chúng tôi tại Indonesia và Việt Nam. An toàn của các đối tác tài xế và hành khách là điều hết sức quan trọng với chúng tôi, và Grab sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đối tác để triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến mới nhằm đưa Grab trở thành nền tảng đặt xe công nghệ an toàn nhất và đáng tin cậy nhất Đông Nam Á”.