LG sẽ trình diễn máy chiếu laser 4K tại CES 2019

Theo Neowin, CineBeam Laser 4K (HU85L) có thể chiếu hình ảnh lên tới 90 inch trên bề mặt phẳng với khoảng cách giữa bề mặt và máy chiếu chỉ… hơn 2 inch nhờ công nghệ Ultra Short Ném (UST). Với khoảng cách 7 inch, nó có thể chiếu hình ảnh 120 inch mà vẫn còn sáng nhờ độ sáng 2.500 lumen.

CineBeam Laser 4K còn được trang bị tính năng điều chỉnh keystone 12 điểm nhằm tăng độ chính xác hình ảnh so với các máy chiếu UST khác.

Điểm thú vị là máy chiếu của LG sẽ tích hợp tính năng AI riêng, ThinQ, nhằm cung cấp cho người dùng khả năng điều khiển bằng giọng nói. Người dùng có thể nói những điều như “turn off the projector after the movie has finished” để máy chiếu có thể tắt sau khi phim kết thúc. Nó còn đi kèm Magic Remote có hỗ trợ cử chỉ và nút đèn nền tự động bật khi phát hiện chuyển động, do đó người dùng có thể sử dụng dễ dàng khi tắt đèn.

Máy chiếu có thể truyền phát nội dung từ nhiều dịch vụ khác nhau mà LG không chỉ định. Nó hỗ trợ các kết nối USB, HDMI và Ethernet. Toàn bộ được đặt trong một kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và sử dụng ở bất cứ nơi đâu nhờ không gian tối thiểu theo yêu cầu của máy chiếu UST.

LG CineBeam Laser 4K sẽ được tiết lộ đầy đủ tại CES 2019 bắt đầu diễn ra từ ngày 8/1 tại Las Vegas (Mỹ).

Theo Thanh Niên.