iPhone nào là phù hợp cho bạn mua sắm du xuân?

Điều này có nghĩa iPhone X sẽ không nằm trong danh sách tư vấn, mặc dù sản phẩm vẫn được bán tại các cửa hàng ủy quyền bởi Apple tại Việt Nam. Ngoài iPhone XS, XS Max, XR thì còn có iPhone 7, 7 Plus, 8 và 8 Plus. Giá bán sẽ được áp dụng theo đơn vị đô la Mỹ (USD) và tùy theo thời điểm khuyến mãi hoặc cửa hàng mà giá tại Việt Nam sẽ khác nhau.

iPhone XS Max

iPhone XS Max có màn hình lớn nhất từ trước đến nay đối với một iPhone (6,5 inch), mặc dù vậy nhờ thiết kế edge-to-edge mà nó ngắn hơn so với iPhone 8 Plus dù chỉ có màn hình 5,5 inch. Điện thoại đi kèm công nghệ màn hình OLED Super Retina HD của Apple cung cấp màu sắc rực rỡ hơn và màu đen sâu hơn so với màn hình LCD trên iPhone cũ.

Về hiệu năng, XS Max trang bị chip A12 Bionic mới của Apple nhanh hơn 2 lần so với A11 Bionic năm ngoái và GPU nhanh hơn 50%. Sức mạnh của A12 Bionic đặc biệt hữu ích khi chơi game và sử dụng các ứng dụng AR. Người dùng có các tùy chọn bộ nhớ trong 64 GB, 256 GB hoặc 512 GB với giá từ 1.099 USD đến 1.449 USD.

iPhone XS Max cũng có camera tốt nhất từ Apple, với ống kính kép 12 MP có khả năng chụp góc rộng và xa. Ống kính góc rộng có khẩu độ 1.8, trong khi tele có khẩu độ 2.4. Khẩu độ càng thấp thì độ mở của ống kính càng lớn, cho phép máy ảnh thu nhiều ánh sáng hơn. Sự khác biệt này giữa các ống kính tạo ra hình ảnh nền mờ (bokeh) tốt hơn ở chế độ Portrait. Ống kính tele với zoom quang 2x có nghĩa bạn có thể phóng to đối tượng mà không bị biến dạng như các zoom số.

Pin của iPhone XS Max được đánh giá ở mức 15 giờ phát video, lâu hơn 1,5 giờ so với pin iPhone X.

iPhone XS

Mua cái này nếu bạn muốn một sản phẩm tốt nhất từ Apple nhưng thiết kế gọn hơn và giá tốt hơn.

iPhone XS là bản sao nhỏ hơn của XS Max. Bạn sẽ nhận được cùng chip xử lí, camera, tùy chọn camera và loại màn hình. Nhưng thay vì kích thước màn hình 6,5 inch, iPhone XS có màn hình 5,8 inch thân thiện với túi tiền hơn. Kích thước nhỏ hơn của iPhone XS có nghĩa là nó có thời lượng pin ngắn hơn so với XS Max: 14 giờ phát so với 15 giờ của XS Max.

Đương nhiên điều đó có nghĩa iPhone XS có giá thấp hơn, với bản 64 GB, 256 GB và 512 GB có giá từ 999 USD đến 1.349 USD.

iPhone XR

Mua cái này nếu bạn muốn hiệu năng và sức mạnh của iPhone XS mà không chi quá nhiều tiền.

iPhone XR là loại điện thoại bạn nên mua nếu quan tâm đến hiệu năng smartphone hơn bất kì thứ gì khác. Như XS và XS Max, XR có màn hình edge-to-edge, nhưng sử dụng công nghệ LCD Liquid Retina HD, có nghĩa bạn không thể tận dụng nội dung HDR.

Được trang bị tấm nền 6,1 inch, nó ở mức giữa XS và XS Max về kích thước màn hình. XR cũng loại bỏ ống kính tele mà chỉ sử dụng camera góc rộng 12 MP. Dẫu vậy bạn vẫn có thể chụp ảnh hiệu ứng bokeh nhưng không đẹp như ảnh của XS hoặc XS Max. Đáng ngạc nhiên, XR cũng bỏ qua công nghệ 3D Touch của Apple.

iPhone XR có thời lượng pin nhiều hơn và thời lượng phát video không dây lên tới 16 giờ. Về giá bán, bạn sẽ chi trả cho sản phẩm từ 749 USD đến 899 USD cho dung lượng 64 GB, 128 GB hoặc 256 GB.

iPhone 8 Plus

Mua cái này nếu bạn muốn một chiếc iPhone màn hình lớn, nhưng không thể bỏ nút Home.

Apple không bán iPhone X nữa, vì vậy nếu bạn vẫn muốn có màn hình lớn hơn mà không cần tốn kém thì iPhone 8 Plus là lựa chọn tốt nhất. Nó có giá từ 699 USD cho bản 64 GB hoặc 849 USD cho bản 256 GB.

Với màn hình 5,5 inch Retina HD, iPhone 8 Plus sẽ không tạo ra màu sắc sống động như XS Max hoặc XS mà thay vào đó nó giống với XR. Điện thoại tích hợp chip A11 Bionic thế hệ trước, do đó sẽ không có tốc độ như XS, XS Max hay XR.

Giống như XS và XS Max, 8 Plus đi kèm camera kép với ống kính góc rộng và ống kính tele phía sau. Mặc dù vậy ống kính góc rộng của Plus có khẩu độ 1.8 còn tele có khẩu độ 2.8.

iPhone 8

Mua cái này nếu bạn muốn một chiếc iPhone mới nhưng không quá cao giá.

iPhone 8 tích hợp tất cả sức mạnh và hiệu năng của 8 Plus mà không cần màn hình 5,5 inch quá lớn. Nó chỉ sử dụng màn hình 4,7 inch và trở thành sản phẩm thân thiện với túi tiền nhất trong loạt sản phẩm của Apple. Như với 8 Plus, 8 đi kèm màn hình Retina HD và chip A11 Bionic, tuy nhiên nó chỉ sử dụng camera góc rộng duy nhất, vì vậy bạn không có zoom quang 2x.

Điện thoại có sẵn với các mức dung lượng lưu trữ 64 GB giá 599 USD và 256 GB giá 749 USD.

iPhone 7 Plus

Mua cái này nếu bạn muốn một chiếc iPhone lớn, với mức giá thấp nhất.

iPhone 7 Plus có màn hình 5,5 inch Retina HD như 8 Plus ngoại trừ tính năng màn hình True Tone chỉ có trên 8 Plus nhằm điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình tùy thuộc loại ánh sáng xung quanh.

Điện thoại tích hợp chip A10 Fusion chứ không phải A11 Bionic như 8 Plus. Máy cũng có camera ống kính kép như 8 Plus nhưng không hỗ trợ HDR tự động như 8 Plus. Thêm vào đó, iPhone 7 Plus có hầu hết các tính năng của 8 Plus ngoại trừ sạc không dây và sạc nhanh, khiến nó trở thành lựa chọn vững chắc cho hầu hết người tiêu dùng.

Ở mức giá 569 USD cho bản 32 GB và 699 USD cho bản 128 GB, 7 Plus là chiếc điện thoại không làm tiêu hao quá nhiều ngân sách của bạn.

iPhone 7

Mua cái này nếu bạn muốn một chiếc iPhone, nhưng rất chặt chẽ về tiền mặt.

Đây là iPhone rẻ nhất mà Apple đang bán thông qua các cửa hàng của mình. Bạn vẫn có thể chọn các mẫu cũ hơn thông qua các đại lí nhưng nếu muốn mua điện thoại thông qua Apple, hãy chọn iPhone 7. Với màn hình 4,7 inch Retina HD và chip A10 Fusion, iPhone 7 là phiên bản thu nhỏ của 7 Plus, nhưng không hỗ trợ camera kép.

Sản phẩm này của Apple được bán với giá 449 USD cho bản 32 GB và 549 USD cho bản 128 GB.

Theo Dân Việt.