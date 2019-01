Galaxy S10 sẽ bao gồm một trong những tính năng cao cấp nhất của iPhone

Tuy các mẫu Galaxy hiện tại đã mang đến tính năng nhận dạng khuôn mặt, nhưng sản phẩm của Samsung kém an toàn hơn nhiều so với những gì mà Apple đã mang lại cho Face ID. Lí do khá đơn giản, việc triển khai của Samsung dựa trên bản đồ khuôn mặt 2D nên các thiết bị có thể dễ dàng bị đánh lừa bằng hình ảnh và video.

Nhưng mọi thứ sẽ được cải thiện dựa vào mã mới được phát hiện bởi XDA Developers, liên quan đến các chuỗi dữ liệu về máy ảnh Time of Flight (ToF), công nghệ thường được sử dụng với ánh xạ 3D và có thể giúp phân biệt giữa ảnh 2D và khuôn mặt 3D thực tế.

Báo cáo nói rằng có ít nhất 1 smartphone Galaxy mà Samsung sắp ra mắt sử dụng cảm biến ToF, điều này được thể hiện bằng mã cho ứng dụng hệ thống. Cụ thể, công nghệ có trách nhiệm xử lí xác thực sinh trắc học khuôn mặt đề cập đến máy ảnh ToF.

Tin tức về việc Galaxy S10 trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D không phải quá bất ngờ khi mà Samsung đang có kế hoạch nhằm tăng đáng kể độ tin cậy và bảo mật của tính năng nhận diện khuôn mặt đã xuất hiện từ nhiều tháng nay. Giả sử các tin đồn là chính xác thì sẽ rất thú vị khi xem mức độ triển khai của Samsung nhằm bắt kịp Face ID trên iPhone XR và XS hiện tại của Apple.

Nó sẽ mang đến độ chính xác hơn nhiều so với công nghệ nhận dạng khuôn mặt 2D hiện tại.

Câu hỏi đặt ra là liệu tính năng nhận diện khuôn mặt cải tiến này sẽ được triển khai trên tất cả các mẫu Galaxy S10 hay giới hạn ở các phiên bản cao cấp. Theo báo cáo thì Samsung có kế hoạch ra mắt tại MWC 2019 tổng cộng 4 mẫu Galaxy S10, bao gồm một thành viên cao cấp nhất hỗ trợ 5G. Mặc dù nhiều khả năng Samsung sẽ đưa tính năng nhận dạng khuôn mặt cải tiến trên thiết bị Galaxy S10 cao cấp nhưng thật tuyệt nếu nó cũng có mặt trên các model cấp thấp.

Theo Dân Việt.